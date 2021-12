Krízová skupina: Afganský štát pod vplyvom sankcií kolabuje

Kábul 6. decembra (TASR) - Afganský štát za režimu hnutia Taliban kolabuje pod vplyvom ekonomických sankcií, varovala v novej správe zverejnenej v pondelok mimovládna organizácia Medzinárodná krízová skupina (ICG). Citovala ju tlačová agentúra DPA.



Po získaní moci Talibanom v Afganistane zareagovali krajiny z celého sveta tak, že zmrazili afganský štátny majetok, zastavili podporu a poskytujú len obmedzenú pomoc na humanitárne účely, píše v správe táto americká expertná skupina.



Výsledkom je, že zamestnanci vlády nedostávajú plat, základné služby sa neposkytujú a finančný sektor je ochromený, dodáva ICG v správe.



Je nepravdepodobné, že finančné tresty donútia Taliban konať inak, ale škodia tým najzraniteľnejším ľuďom, píše organizácia v 48-stranovej správe nazvanej "Viac než núdzová pomoc: Odvrátenie humanitárnej katastrofy v Afganistane" (voľný preklad TASR).



"Rastúci počet ľudí utekajúcich z krajiny môže vyvolať ďalšiu migračnú krízu," uvádza sa v správe. Text pokračuje: "Kolaps štátu by predstavoval hroznú škvrnu na povesti západných krajín, ktorá je už poškvrnená chaotickým stiahnutím (zahraničných vojakov)."



Posielať iba núdzovú humanitárnu pomoc nestačí, Afganistanu to nepomôže, keďže už vyše štyri desaťročia trpí vojnou, vysvetľuje expertná skupina zameriavajúca sa na celosvetové krízy.



Západné krajiny by mali radšej pomáhať štátnym inštitúciám a umožniť im poskytovať základné služby, odporúča ICG.



V súčasnosti väčšina štátnych nemocníc v krajine čelí nedostatku liekov a ďalších základných potrieb. Učiteľom v školách nezaplatili celé mesiace a afganskému krehkému bankovému systému chýba dostatok peňažnej hotovosti na to, aby mohol fungovať.



Spojené štáty odhadujú, že takmer polovica obyvateľov Afganistanu čelí túto zimu akútnemu hladu.