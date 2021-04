Krízové opatrenia v Belgicku viedli k zhoršeniu duševného zdravia

Brusel 13. apríla (TASR) - Protipandemické opatrenia zavedené belgickými úradmi v snahe zamedziť šírenie koronavírusu majú negatívny vplyv na duševné zdravie obyvateľov Belgicka. Uviedla to v utorok televízna stanica RTBF s odkazom na výsledky nedávneho prieskumu verejnej mienky.



RTBF pripomenula, že opatrenia obmedzujúce užšie spoločenské kontakty neboli uvoľnené od októbra 2020, čo v Belgičanoch vzbudzuje veľkú nespokojnosť a čoraz aktuálnejšie sú aj rôzne duševné problémy. Naznačil to aj prieskum v oblasti zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý bol v dňoch 18.-25. marca vykonaný na vzorke vyše 20.000 ľudí.



Prieskum upozornil na to, že 63 percent dospelých obyvateľov je nespokojných so svojimi súčasnými sociálnymi kontaktmi a takmer tretina z nich, 29 percent, cíti veľkú osamelosť.



Ešte znepokojivejšie je, že za posledný rok, teda od vypuknutia pandémie, každý štvrtý Belgičan (26 percent respondentov) v prieskume uviedol, že mal v uvedenom období samovražedné myšlienky, a sedem percent ľudí priznalo, že sa o samovraždu aj pokúsilo.



Podľa odborníkov ide o prekvapujúco vysoké čísla, keďže napríklad v roku 2018 podobný prieskum ukázal, že pokusy o samovraždu boli zaznamenané iba v prípade 0,2 percenta populácie vo veku 18 a viac rokov.



Podľa marcového prieskumu polovica z tých, ktorí priznali, že nedodržiavajú všetky protipandemické opatrenia, uviedli, že to kvôli tomu, lebo ide o opatrenia príliš prísne. Väčšina z týchto ľudí (67 percent) však uviedla, že sú aj napriek tomu veľmi opatrní a boja sa šírenia vírusu. Najmenej dodržiavaným opatrením je obmedzenie úzkeho kontaktu s jednou osobou a zachovávanie odstupov pri stretnutí s ďalšími ľuďmi.



Prieskum tiež naznačil, že za rok trvania pandémie bola takmer polovica Belgičanov (48 percent) testovaná na COVID-19. Pri otázkach o očkovaní deväť percent opýtaných ľudí ešte nie je istých, či chcú byť očkovaní a šesť percent odmieta akúkoľvek vakcínu, celkovo však očkovanie ako únik pred pandémiou víta 85 percent dospelej belgickej populácie.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)