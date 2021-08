Český krízový štáb sa bude zaoberať diplomatmi v Kábule

Praha 14. augusta (TASR) - Šéf českého rezortu diplomacie Jakub Kulhánek (ČSSD) na sobotu zvolal krízový štáb svojho ministerstva. Chce riešiť situáciu českých diplomatov v Kábule, ale aj osud miestnych spolupracovníkov. Oznámilo to české Ministerstvo zahraničných vecí (MZV ČR) na sociálnej sieti Twitter.



"Vzhľadom na dynamicky sa vyvíjajúcu situáciu v Afganistane a prísnym bezpečnostným opatreniam, nemôžeme zatiaľ oznamovať podrobnosti o ďalšom pôsobení českej ambasády v Kábule. Avšak uisťujeme, že bezpečnosť zamestnancov našej ambasády aj našich spolupracovníkov je pre nás na prvom mieste. V tejto chvíli nemôžeme zverejňovať kroky, ktoré robíme na ich ochranu," uviedlo MZV ČR v piatok na Twitteri.



Český portál Novinky.cz informoval o tom, že afganskí tlmočníci pomáhali okrem diplomatov aj českým vojakom pôsobiacim v krajine. Podľa českého ministerstva obrany by im mala byť ponúknutá finančná pomoc. Nie je ale vylúčený ani ich presun do ČR. Hrozí totiž riziko, že títo Afganci budú označení za zradcov a pri súčasnom postupe militantného hnutia Taliban hrozí, že prídu o život.