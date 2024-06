Krokodíl žral domácich miláčikov, sám skončil ako hlavný chod

Sydney 13. júna (TASR) – Krokodíl morský, ktorý útočil na obyvateľov odľahlej obce Bulla na severe Austrálie a požieral ich domácich miláčikov, sa nakoniec stal hlavným chodom hostiny miestnych obyvateľov. TASR informuje na základe správy agentúry AFP zverejnenej vo štvrtok.



Plaz dlhý 3,6 metra "prenasledoval deti a dospelých ukrytý vo vode a vrhal sa na nich," uvádza vyhlásenie polície austrálskeho Severného teritória. Do oblasti sa dostal počas záplav, ktoré oblasť zasiahli tento rok. "Krokodíl údajne zožral aj niekoľko psov patriacich miestnym obyvateľom," dodáva hlásenie.



Polícia po dohode so starešinami a vlastníkmi pôdy krokodíla v utorok zastrelila.



"Obyvatelia zorganizovali hostinu a krokodíla pripravili tradičným spôsobom," uviedla polícia. Seržant Andrew McBride pre austrálsku televíziu ABC uviedol, že poslúžil ako hlavná ingrediencia niekoľkých jedál.



"Myslím, že uvarili polievku z krokodílieho chvosta, skončil aj na grile a pár kúskov bolo zabalených do banánových listov a upečených v zemi. Bola to celkom veľká tradičná hostina," uvádza McBride.