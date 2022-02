Kroky Ruska voči Ukrajine odsúdili aj Japonsko a Austrália

Tokio/Canberra 22. januára (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida v utorok kritizoval Rusko za porušenie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Uviedol, že jeho krajina bude s medzinárodným spoločenstvom diskutovať o možných "prísnych krokoch" vrátane sankcií. Informovala o tom agentúra AP.



Kišida reagoval na to, že Rusko v pondelok uznalo dve separatistické oblasti na východe Ukrajiny za nezávislé štáty a prezident Vladimir Putin nariadil vyslanie vojakov na tieto územia, aby "udržiavali mier".



Tento krok je "neprijateľný a porušením medzinárodného práva", povedal Kišida. Japonsko je podľa neho pripravené na ráznu odpoveď, ktorá by mohla zahŕňať sankcie, píše agentúra Reuters.



Nové sankcie zo strany Japonska by zahŕňali zákaz vývozu polovodičových čipov a iných kľúčových technológií či prísnejšie obmedzenia pre ruské banky, informovali už predtým noviny Jomiuri.



Putinovo rozhodnutie kritizoval aj austrálsky premiér Scott Morrison. Rusko by sa podľa neho malo "bezpodmienečne stiahnuť" z ukrajinského územia a prestať ohrozovať svojich susedov.



Morrison na utorkovej tlačovej konferencii v austrálskom štáte Tasmánia povedal, že kroky Ruska sú "neprijateľné, nevyprovokované a neopodstatnené".



Vývoj udalostí mal v pondelok rýchly spád, keď Putin v rozsiahlom prejave k národu oznámil uznanie separatistických oblastí, Luhanskej a Doneckej, na východe Ukrajiny. Spojené štáty a Európska únia následne zareagovali vyhlásením, že za tento krok uvalia na Rusov sankcie.



Svedok Reuters na východe Ukrajiny oznámil, že v utorok nadránom videl kolóny vojenských vozidiel vrátane tankov na okraji Donecka. Na tankoch nebolo viditeľné žiadne označenie, ale objavili sa niekoľko hodín po tom, čo Putin podpísal zmluvy s oboma separatistickými oblasťami.