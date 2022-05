Kroky Švédska smerom k vstupu do NATO podporil Charles Michel i Macron

Prečítajte si aj: Švédsko požiada o vstup do NATO, oznámila Anderssonová



Brusel/Paríž 16. mája (TASR) - Predseda Európskej rady (ER) Charles Michel nazval pondelkové rozhodnutie švédskej vlády podať žiadosť o vstup do Severoatlantickej aliancie. TASR prevzala správu z americkej stanice CNN.uviedol šéf ER na sociálnej sieti Twitter. Dodal, že príspevok Európskej únie k budovaniu odstrašujúcich prostriedkov NATO je čoraz dôležitejší.Oznámenie Štokholmu o podaní prihlášky do NATO plne podporuje aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, uviedol v reakcii Elyzejský palác, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters.Švédska menšinová vlády sociálnych demokratov premiérky Magdaleny Anderssonovej v pondelok oficiálne prijala rozhodnutie, že krajina sa bude uchádzať o vstup do NATO. Rovnaký krok oznámilo v nedeľu aj Fínsko. Ako píše Reuters, prípadný vstup týchto severských krajín do NATO bude znamenať prekreslenie geopolitickej mapy severnej Európy.Anderssonová podľa agentúry AFP priznala, že Švédsko bude v prechodnom období pred vstupom do NATO zraniteľné.komentovala. Zároveň ale dodala, že Štokholm dostal bezpečnostné záruky od viacerých kľúčových partnerov vrátane Spojených štátov, Británie, Nemecka, Francúzska, ako aj severských krajín.