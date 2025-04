Kroky vlády PiS voči občianskej spoločnosti v Poľsku preverí komisia

Varšava 7. apríla (TASR) - Poľská vláda zriadi špeciálnu komisiu, ktorá bude mať za úlohu zanalyzovať údajné represie voči organizáciám občianskej spoločnosti a aktivistom v rokoch 2015 až 2023, teda počas bývalej vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS). Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali minister spravodlivosti Adam Bodnar a minister vnútra Tomasz Siemoniak. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Cieľom komisie nebude vyšetrovanie konkrétnych osôb, ale zhromažďovanie dokumentov, svedectiev a analýza mechanizmov, ktorými dochádzalo k porušovaniu práv občianskej spoločnosti, vyhlásil Bodnar. Vyšetrovaciu komisiu môže zriadiť len Sejm. Podľa Bodnara sa osobitná pozornosť bude venovať slobode slova a zhromažďovania, disciplinárnym konaniam voči aktivistom a úlohe verejnoprávnych médií.



Komisia sa podľa ministrov zameria na prípady šikany zo strany orgánov predchádzajúcej vlády a má preskúmať postupy, prostredníctvom ktorých boli občianske združenia, aktivisti a novinári vystavení tlaku zo strany verejných inštitúcií.



Podľa ministra Siemoniaka cieľom komisie nebude represia voči zamestnancom štátnej správy, ale preverenie rozhodnutí politikov, ktoré viedli k zneužívaniu moci. Spomenul aj sledovanie aktivistov systémom Pegasus a prenikanie informácií o nich do verejnoprávnych médií s cieľom diskreditácie.



Podľa predsedníčky komisie Sylwie Gregorczykovej-Abramovej tento orgán nebude predvolávať svedkov, ale bude sa pýtať aktivistov, ktorí sa budú chcieť podeliť so svojou skúsenosťou s represiami. "To, čo sa dialo, neboli jednotlivé prípady, ale systémový útok na občiansku spoločnosť, aby zhasli jej ducha, aby ju zastrašili," povedala Gregorczyková-Abramová v tejto súvislosti. "Komisia má vytvoriť ochranný protokol, aby žiadnej vláde v budúcnosti nenapadlo, že môže beztrestne položiť ruku na občiansku spoločnosť," dodala.



Komisia bude mať 11 členov a jej činnosť potrvá do 31. marca 2026. Výsledkom práce komisie budú tri správy, pričom prvá z nich, zameraná na fungovanie verejnoprávnych médií, má byť predložená do 15. júla 2025.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)