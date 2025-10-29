Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Krupinské múzeum pripravilo špeciálny dušičkový program

Na snímke Múzem Andreja Sládkoviča v meste Krupina. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Ako informovalo múzeum, o 17.30 sa začne program prednáškou o krupinských strigách.

Autor TASR
Krupina 29. októbra (TASR) - Špeciálny dušičkový program pripravilo pre svojich návštevníkov Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine. V piatok 31. októbra pozýva na podujatie Strašidelné múzeum, ktoré ponúkne aktivity pre deti aj dospelých.

Ako informovalo múzeum, o 17.30 sa začne program prednáškou o krupinských strigách. Hovoriť sa bude o mýtoch a legendách, ale aj o konkrétnych prípadoch v Krupine, spôsoboch vyšetrovania a mučenia či európskych a svetových súvislostiach prenasledovania čarodejníctva.

Súbežne bude v múzeu prebiehať „dušičková dielnička“, v rámci ktorej sa deti môžu tešiť na jesenné a trochu aj strašidelné tvorenie a čítanie. Špeciálny program uzavrie o 19.00 h tematická prehliadka múzea vo svetle sviec.
