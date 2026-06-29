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Pondelok 29. jún 2026Meniny má Peter a Pavol
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Krvavé nálety v Afganistane: Medzi desiatkami obetí sú aj ženy a deti

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Príslušníci pakistanských polovojenských jednotiek hliadkujú neďaleko miesta, kde došlo k útoku v Karáči v sobotu 27. júna 2026. Foto: TASR/AP

Pakistan už predtým uviedol, že v noci na pondelok podnikol nálety na východe Afganistanu zamerané na militantov v troch provinciách.

Autor TASR
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Kábul 29. júna (TASR) - Pri pakistanských útokoch na východe Afganistanu zahynulo 36 civilistov a ďalších 163 ľudí utrpelo zranenia, uviedol v pondelok zástupca hovorcu afganského vládneho hnutia Taliban. Pakistan však predtým uviedol, že útoky boli namierené proti militantom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Útoky, ktoré sa odohrali minulú noc, si vyžiadali smrť 36 civilistov vrátane žien a detí a ďalších 163 ľudí utrpelo zranenia,“ uviedol hovorca na platforme X.

Pakistan už predtým uviedol, že v noci na pondelok podnikol nálety na východe Afganistanu zamerané na militantov v troch provinciách - v Paktíji, Paktíke a Kúnare. Podľa pakistanského ministerstva informácií pri útokoch zahynulo 25 militantov.

Podľa rezortu došlo aj k pozemným operáciám v pohraničných regiónoch, ktoré boli namierené proti militantnej skupine spájanej s organizáciou Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP).

Islamabad takto reagoval na útok, pri ktorom v sobotu v meste Karáči zahynuli traja príslušníci polovojenských jednotiek, ako aj na nedávne násilnosti v pohraničných provinciách.

Pakistan v uplynulých mesiacoch uskutočnil sériu leteckých útokov na Afganistan. Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera. Pakistanský a afganský Taliban, bývalí spojenci, sa obrátili proti sebe, keď toto afganské hnutie v roku 2021 znova prevzalo moc v Kábule.
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