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Krvavé nálety v Afganistane: Medzi desiatkami obetí sú aj ženy a deti
Pakistan už predtým uviedol, že v noci na pondelok podnikol nálety na východe Afganistanu zamerané na militantov v troch provinciách.
Autor TASR
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Kábul 29. júna (TASR) - Pri pakistanských útokoch na východe Afganistanu zahynulo 36 civilistov a ďalších 163 ľudí utrpelo zranenia, uviedol v pondelok zástupca hovorcu afganského vládneho hnutia Taliban. Pakistan však predtým uviedol, že útoky boli namierené proti militantom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Útoky, ktoré sa odohrali minulú noc, si vyžiadali smrť 36 civilistov vrátane žien a detí a ďalších 163 ľudí utrpelo zranenia,“ uviedol hovorca na platforme X.
Pakistan už predtým uviedol, že v noci na pondelok podnikol nálety na východe Afganistanu zamerané na militantov v troch provinciách - v Paktíji, Paktíke a Kúnare. Podľa pakistanského ministerstva informácií pri útokoch zahynulo 25 militantov.
Podľa rezortu došlo aj k pozemným operáciám v pohraničných regiónoch, ktoré boli namierené proti militantnej skupine spájanej s organizáciou Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP).
Islamabad takto reagoval na útok, pri ktorom v sobotu v meste Karáči zahynuli traja príslušníci polovojenských jednotiek, ako aj na nedávne násilnosti v pohraničných provinciách.
Pakistan v uplynulých mesiacoch uskutočnil sériu leteckých útokov na Afganistan. Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera. Pakistanský a afganský Taliban, bývalí spojenci, sa obrátili proti sebe, keď toto afganské hnutie v roku 2021 znova prevzalo moc v Kábule.
„Útoky, ktoré sa odohrali minulú noc, si vyžiadali smrť 36 civilistov vrátane žien a detí a ďalších 163 ľudí utrpelo zranenia,“ uviedol hovorca na platforme X.
Pakistan už predtým uviedol, že v noci na pondelok podnikol nálety na východe Afganistanu zamerané na militantov v troch provinciách - v Paktíji, Paktíke a Kúnare. Podľa pakistanského ministerstva informácií pri útokoch zahynulo 25 militantov.
Podľa rezortu došlo aj k pozemným operáciám v pohraničných regiónoch, ktoré boli namierené proti militantnej skupine spájanej s organizáciou Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP).
Islamabad takto reagoval na útok, pri ktorom v sobotu v meste Karáči zahynuli traja príslušníci polovojenských jednotiek, ako aj na nedávne násilnosti v pohraničných provinciách.
Pakistan v uplynulých mesiacoch uskutočnil sériu leteckých útokov na Afganistan. Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera. Pakistanský a afganský Taliban, bývalí spojenci, sa obrátili proti sebe, keď toto afganské hnutie v roku 2021 znova prevzalo moc v Kábule.