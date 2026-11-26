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KRVAVÝ ÚTOK VO VLAKU: Súd uznal muža vinným z pokusu o vraždu 14 ľudí
Výšku trestu súd oznámi vo februári. Sudca dovtedy preskúma lekárske posudky. Za pokus o vraždu hrozí v Anglicku a Walese doživotné odňatie slobody.
Autor TASR
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Cambridge 26. novembra (TASR) — Muža, ktorý vlani v novembri nožom zaútočil na cestujúcich vo vlaku spoločnosti LNER smerujúcom do Londýna, uznal súd v Cambridgei vo štvrtok na záver niekoľkotýždňového procesu vinným z pokusu o vraždu v 14 prípadoch. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúr PA a AFP.
Anthony Williams 1. novembra 2025 večer vo vlaku smerujúcom z Doncasteru do Londýna napadol nožom viacero ľudí a niektorých vážne zranil. Keď sa situácia vyhrotila, rušňovodič zastavil vlak v meste Huntingdon v grófstve Cambridgeshire, kde stanicu okamžite obsadili ozbrojení policajti.
Vyšetrovanie odhalilo, že 33-ročný Williams sa násilných činov dopustil už deň predtým; štyri zo 14 obvinení z pokusu o vraždu súvisia práve s týmito skoršími útokmi.
V neďalekom meste Peterborough Williams 31. októbra napadol 14-ročného chlapca, ktorého zranil, a dvoch mužov. Neskôr v Londýne zaútočil na ďalšieho mladistvého a zranil ho na tvári.
Podľa psychiatrických posudkov Williams v čase útokov trpel akútnou psychózou, ktorá bola dôsledkom schizofrénie. V súčasnosti je umiestnený v psychiatrickom zariadení s vysokým stupňom zabezpečenia a do súdnej siene sa pripájal prostredníctvom videokonferencie. Vo výpovedi síce priznal, že chcel ľuďom ublížiť, no poprel, že by mal v úmysle niekoho zabiť.
Britská Národná zdravotná služba (NHS) podľa BBC oznámila, že prešetrí zdravotnú starostlivosť, ktorú Williams dostával pred týmito udalosťami.
Sam Blackburn z Britskej železničnej polície (BTP) po vynesení verdiktu označil vyšetrovanie prípadu za jedno z najvýznamnejších a najzložitejších od začiatku jej pôsobenia. Útočník podľa neho vytvoril vo vlaku situáciu plnú strachu a násilia, keďže vozne boli plné ľudí, ktorí sa báli o svoje životy.
Britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová v príspevku na platforme X ocenila odvahu cestujúcich a personálu vlaku, ktorí pomáhali zachraňovať životy. Zamestnanec železníc, 48-ročný Samir Zitouni, ktorý sa pokúsil Williamsa zastaviť pomocou panvice, pri útoku utrpel vážne zranenia.
Výšku trestu súd oznámi vo februári. Sudca dovtedy preskúma lekárske posudky. Za pokus o vraždu hrozí v Anglicku a Walese doživotné odňatie slobody.
Anthony Williams 1. novembra 2025 večer vo vlaku smerujúcom z Doncasteru do Londýna napadol nožom viacero ľudí a niektorých vážne zranil. Keď sa situácia vyhrotila, rušňovodič zastavil vlak v meste Huntingdon v grófstve Cambridgeshire, kde stanicu okamžite obsadili ozbrojení policajti.
Vyšetrovanie odhalilo, že 33-ročný Williams sa násilných činov dopustil už deň predtým; štyri zo 14 obvinení z pokusu o vraždu súvisia práve s týmito skoršími útokmi.
V neďalekom meste Peterborough Williams 31. októbra napadol 14-ročného chlapca, ktorého zranil, a dvoch mužov. Neskôr v Londýne zaútočil na ďalšieho mladistvého a zranil ho na tvári.
Podľa psychiatrických posudkov Williams v čase útokov trpel akútnou psychózou, ktorá bola dôsledkom schizofrénie. V súčasnosti je umiestnený v psychiatrickom zariadení s vysokým stupňom zabezpečenia a do súdnej siene sa pripájal prostredníctvom videokonferencie. Vo výpovedi síce priznal, že chcel ľuďom ublížiť, no poprel, že by mal v úmysle niekoho zabiť.
Britská Národná zdravotná služba (NHS) podľa BBC oznámila, že prešetrí zdravotnú starostlivosť, ktorú Williams dostával pred týmito udalosťami.
Sam Blackburn z Britskej železničnej polície (BTP) po vynesení verdiktu označil vyšetrovanie prípadu za jedno z najvýznamnejších a najzložitejších od začiatku jej pôsobenia. Útočník podľa neho vytvoril vo vlaku situáciu plnú strachu a násilia, keďže vozne boli plné ľudí, ktorí sa báli o svoje životy.
Britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová v príspevku na platforme X ocenila odvahu cestujúcich a personálu vlaku, ktorí pomáhali zachraňovať životy. Zamestnanec železníc, 48-ročný Samir Zitouni, ktorý sa pokúsil Williamsa zastaviť pomocou panvice, pri útoku utrpel vážne zranenia.
Výšku trestu súd oznámi vo februári. Sudca dovtedy preskúma lekárske posudky. Za pokus o vraždu hrozí v Anglicku a Walese doživotné odňatie slobody.