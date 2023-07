Krym: Na vojenskej základni vypukol rozsiahly požiar

Odesa/Kyjev 19. júla (TASR) - Požiar vypukol v stredu skoro ráno vojenskej základni na Ruskom anektovanom a okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, oznámil Moskvou dosadený tamojší gubernátor Sergej Axionov, podľa ktorého došlo aj k evakuáciám. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Požiar na vojenskom cvičisku v Kirovskom okrese si vynútil aj uzavretie neďalekej diaľnice Tavrida, dodal Axionov na platforme Telegram. Ukrajinská služba stanice BBC predtým uviedla, že na vojenskej základni došlo aj k explóziám a horí muničný sklad.



Britský denník pripomína, že informácie nebolo možné nezávisle overiť.



Rusko medzitým v noci na stredu opäť útočilo na juhoukrajinskú Odeskú oblasť, oznámil v skorých ranných hodinách tamojší gubernátor Oleh Kiper. Ide už o druhú po sebe idúcu noc útokov, odkedy Moskva odstúpila od čiernomorskej obilnej dohody. Odesa je totiž jeden z hlavných ukrajinských prístavov na vývoz obilia, pripomína agentúra Reuters.



Kiper zároveň vyzval miestnych obyvateľov, aby zostali v krytoch, kým letecký poplach nebude odvolaný. Informácie o prípadných škodách neuviedol.



Podľa hovorcu odeskej vojenskej správy Serhija Bratčuka bol útok "veľmi silný, skutočne masívny". "Bola to pekelná noc," uviedol v hlasovej správe na Telegrame bez uvedenia podrobností. Ako však dodal, Odesa sa nenechá zastrašiť.



"Pokúšajú sa zastrašiť celý svet, najmä tých, ktorí chcú pracovať pre obilný koridor... Ukrajinu, Turecko a Organizáciu Spojených národov," podotkol ďalej Bratčuk.



"Domnievam sa však, že všetci normálni, racionálni ľudia sa na to pozrú a povedia: Odesa sa nebála, nebojí sa a ani sa báť nebude - budeme pracovať," dodal.