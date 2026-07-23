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Krym zavádza verejné pouličné telefóny na tiesňové volania
Agentúra Reuters priblížila, že radnica mesta Jevpatorija na západnom pobreží Krymu dala po celom meste rozmiestniť telefóny určené na volania na tiesňové linky.
Autor TASR
Jevpatorija 23. júla (TASR) - Úrady na Ruskom anektovanom Krymskom polostrove nainštalovali na verejných priestranstvách telefóny, ktorými je možné privolať políciu a záchrannú službu. Tieto telefóny sú alternatívou k mobilnej komunikácii, ktorá je v dôsledku častého rušenia signálu počas ukrajinských útokov nedostupná.
Agentúra Reuters priblížila, že radnica mesta Jevpatorija na západnom pobreží Krymu dala po celom meste rozmiestniť telefóny určené na volania na tiesňové linky. Reportér agentúry Reuters videl v meste niekoľko takýchto telefónov.
Ide o pevné telefónne linky s bezplatným volaním na tiesňové linky, informovali miestne médiá.
„Ak budú fungovať aj počas výpadkov elektriny – a želám si, aby ich nikto nikdy nemusel použiť –, je to veľmi dobré ako ďalšia možnosť ochrany,“ pochvaľovala si miestna obyvateľka Marija Ušakovová.
Krym, ktorý je obľúbenou dovolenkovou destináciou, už dlhší čas čelí výpadkom elektriny a nedostatku paliva. Nedostatok paliva spôsobujú ukrajinské útoky dronmi na zásobovacie trasy a ropné rafinérie v Rusku. Úrady museli zrušiť letné tábory pre deti a skrátiť prevádzkové hodiny kaviarní a verejnej dopravy.
Na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, ukrajinská armáda útočí na zásobovacie trasy, vojenské základne a elektrárne. Ukrajina, ktorá je prakticky neustále terčom ruských raketových a dronových útokov, tvrdí, že sa takto snaží Krym izolovať od pevninského Ruska a oslabiť ruskú vojnovú mašinériu.
Agentúra Reuters priblížila, že radnica mesta Jevpatorija na západnom pobreží Krymu dala po celom meste rozmiestniť telefóny určené na volania na tiesňové linky. Reportér agentúry Reuters videl v meste niekoľko takýchto telefónov.
Ide o pevné telefónne linky s bezplatným volaním na tiesňové linky, informovali miestne médiá.
„Ak budú fungovať aj počas výpadkov elektriny – a želám si, aby ich nikto nikdy nemusel použiť –, je to veľmi dobré ako ďalšia možnosť ochrany,“ pochvaľovala si miestna obyvateľka Marija Ušakovová.
Krym, ktorý je obľúbenou dovolenkovou destináciou, už dlhší čas čelí výpadkom elektriny a nedostatku paliva. Nedostatok paliva spôsobujú ukrajinské útoky dronmi na zásobovacie trasy a ropné rafinérie v Rusku. Úrady museli zrušiť letné tábory pre deti a skrátiť prevádzkové hodiny kaviarní a verejnej dopravy.
Na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, ukrajinská armáda útočí na zásobovacie trasy, vojenské základne a elektrárne. Ukrajina, ktorá je prakticky neustále terčom ruských raketových a dronových útokov, tvrdí, že sa takto snaží Krym izolovať od pevninského Ruska a oslabiť ruskú vojnovú mašinériu.