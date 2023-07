Krym otriasli explózie, ukrajinská armáda útok dronmi potvrdila

Simferopol 22. júla (TASR) - Niekoľko výbuchov sa ozývalo v sobotu na Moskvou anektovanom Krymskom polostrove po tom, čo tamojšie úrady informovali o ukrajinskom útoku dronmi na muničný sklad. Následný mohutný požiar si vynútil evakuáciu obyvateľov v okruhu piatich kilometrov, potvrdil Ruskom dosadený gubernátor Sergej Axionov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ukrajinská armáda medzičasom útok potvrdila, pričom dodala, že došlo k zničeniu skladov s muníciou a ropného skladu. K útoku, ktorého cieľom malo byť podľa médií vojenské letisko, došlo v Krasnohvardijskom okrese severne od Simferopolu v centrálnej časti polostrova. Na sociálnych sieťach kolovali videá, na ktorých bolo vidieť rozsiahly požiar a hustý dym; na niektorých boli zaznamenané aj explózie. Pozastavená bola aj železničná doprava.



Axionov predtým informoval aj o "dočasnom pozastavení" cestnej dopravy cez Krymský (Kerčský) most spájajúci Krymský polostrov s Ruskom. Len desať minút po tomto oznámení Moskvou podporovaná krymská vláda v novom príspevku uviedla, že doprava bola "obnovená".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok označil Krymský most za nelegálne vybudované "nepriateľské zariadenie" a "legitímny vojenský cieľ" Kyjeva.



Výbuchy na Krymskom moste v pondelok pripravili o život dvoch civilistov a vyradili z prevádzky časť cestného mosta, ktorý sa len nedávno vrátil do plnej prevádzky po tom, čo bol vážne poškodený pri podobnom útoku v októbri minulého roka.