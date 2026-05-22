< sekcia Zahraničie
Krym: V Sevastopole platí prídelový systém pre nákup benzínu
Motoristi v Sevastopole majú obmedzený nákupný limit 20 litrov na vozidlo alebo kanister na čerpacích staniciach siete TES.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 22. mája (TASR) - Ruské úrady v prístavnom meste Sevastopol na anektovanom Kryme v piatok oznámili predaj benzínu na prídel. TASR o tom píše podľa oznámenia gubernátora Michaila Razvožajeva na Telegrame a denníka The Moscow Times.
„V súčasnosti existujú určité logistické ťažkosti, ktorých príčiny sú známe. Vláda Sevastopola a vedenie Krymskej republiky robia všetko, čo je v ich silách, aby situáciu čo najskôr normalizovali,“ napísal Razvožajev. „Aby sme sa vyhli panike, ako to bolo minule, zavádzame opatrenie, ktoré už preukázalo svoju účinnosť,“ dodal.
Motoristi v Sevastopole majú obmedzený nákupný limit 20 litrov na vozidlo alebo kanister na čerpacích staniciach siete TES. Benzín AI-92, AI-95 a motorová nafta sú aj v sieti ATAN, ale nie na všetkých čerpacích staniciach. „Dodávka sa očakáva do večera, pracujeme na tom,“ napísal. „Žiadam všetkých, aby k situácii pristupovali s pochopením a aby nevytvárali umelý nápor, čo je obzvlášť dôležité. Pracujeme na riešení problému a budeme vás operatívne informovať o akýchkoľvek zmenách,“ dodal.
Zverejnil aj link na oficiálnu aplikáciu MAX, kde sa dajú zdieľať informácie o čerpacích staniciach.
Podľa agentúry Reuters nedávne ukrajinské útoky vyradili z činnosti alebo obmedzili produkciu v ropných rafinériách, ktoré predstavujú približne štvrtinu celkovej kapacity Ruska a viac ako 30 percent produkcie benzínu.
Agentúra Bloomberg informovala, že objem spracovania ropy v ruských rafinériách klesol na 4,69 milióna barelov denne, čo je najnižšia úroveň od roku 2009.
„V súčasnosti existujú určité logistické ťažkosti, ktorých príčiny sú známe. Vláda Sevastopola a vedenie Krymskej republiky robia všetko, čo je v ich silách, aby situáciu čo najskôr normalizovali,“ napísal Razvožajev. „Aby sme sa vyhli panike, ako to bolo minule, zavádzame opatrenie, ktoré už preukázalo svoju účinnosť,“ dodal.
Motoristi v Sevastopole majú obmedzený nákupný limit 20 litrov na vozidlo alebo kanister na čerpacích staniciach siete TES. Benzín AI-92, AI-95 a motorová nafta sú aj v sieti ATAN, ale nie na všetkých čerpacích staniciach. „Dodávka sa očakáva do večera, pracujeme na tom,“ napísal. „Žiadam všetkých, aby k situácii pristupovali s pochopením a aby nevytvárali umelý nápor, čo je obzvlášť dôležité. Pracujeme na riešení problému a budeme vás operatívne informovať o akýchkoľvek zmenách,“ dodal.
Zverejnil aj link na oficiálnu aplikáciu MAX, kde sa dajú zdieľať informácie o čerpacích staniciach.
Podľa agentúry Reuters nedávne ukrajinské útoky vyradili z činnosti alebo obmedzili produkciu v ropných rafinériách, ktoré predstavujú približne štvrtinu celkovej kapacity Ruska a viac ako 30 percent produkcie benzínu.
Agentúra Bloomberg informovala, že objem spracovania ropy v ruských rafinériách klesol na 4,69 milióna barelov denne, čo je najnižšia úroveň od roku 2009.