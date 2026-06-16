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Krym zakazuje nočné jazdy motoriek,údajne narúšajú protivzdušnú obranu
Štátne médiá tvrdili, že motorkári na Kryme zámerne jazdili aj počas útokov ukrajinských dronov „na žiadosť určitých osôb v aplikáciách na posielanie správ za malé finančné odmeny".
Autor TASR
Moskva 16. júna (TASR) - Ruskom vymenované úrady na anektovanom Kryme od stredy zavádzajú nočný zákaz pre motocykle a štvorkolky. Hluk ich motorov údajne komplikoval činnosť protivzdušnej obrany pri sledovaní útočiacich ukrajinských dronov. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times a dekrétu hlavy Krymskej republiky č. 188-U.
Ruskom vymenovaný gubernátor Sergej Aksionov vydal dekrét deň po tom, čo jeho poradca kritizoval motorkárov za údajné narúšanie práce mobilných palebných skupín protivzdušnej obrany počas leteckého poplachu.
Štátne médiá tvrdili, že motorkári na Kryme zámerne jazdili aj počas útokov ukrajinských dronov „na žiadosť určitých osôb v aplikáciách na posielanie správ za malé finančné odmeny“.
Podľa dekrétu bude pohyb motocyklov, mopedov, skútrov, štvorkoliek a podobných dopravných prostriedkov až do odvolania prísne zakázaný od 17. júna medzi 20.00 h a 6.00 h.
„Hlavným cieľom týchto opatrení je zabezpečiť verejnú bezpečnosť a chrániť vojenský personál, vládne zariadenia a špecializované zariadenia,“ napísal Aksionov.
Nočný zákaz motocyklov je súčasťou dopravných obmedzení na Kryme. Minulý týždeň úrady pozastavili železničnú dopravu medzi 23.00 h a 5.00 h na celom polostrove po smrteľnom útoku ukrajinského dronu na lokomotívu osobného vlaku.
Podľa ukrajinskej armády Rusko tiež zakázalo vojenskú nákladnú dopravu po strategickej diaľnici Novorusko z Rostova nad Donom v južnom Rusku cez okupované ukrajinské územia do Simferopola. Ukrajina tam pokračuje v cielených útokoch dronov proti vojenským nákladným vozidlám a cisternám s palivom, ktoré zásobujú Krym zo severu, kde panuje nedostatok benzínu.
Ukrajinská armáda tvrdí, že priemerná denná premávka na diaľnici Novorusko klesla medzi začiatkom mája a začiatkom júna o viac ako 40 percent.
Armáda predtým obmedzila dopravu nebezpečného nákladu vrátane paliva cez strategický Kerčský most na juhovýchode Krymu.
Ruskom vymenovaný gubernátor Sergej Aksionov vydal dekrét deň po tom, čo jeho poradca kritizoval motorkárov za údajné narúšanie práce mobilných palebných skupín protivzdušnej obrany počas leteckého poplachu.
Štátne médiá tvrdili, že motorkári na Kryme zámerne jazdili aj počas útokov ukrajinských dronov „na žiadosť určitých osôb v aplikáciách na posielanie správ za malé finančné odmeny“.
Podľa dekrétu bude pohyb motocyklov, mopedov, skútrov, štvorkoliek a podobných dopravných prostriedkov až do odvolania prísne zakázaný od 17. júna medzi 20.00 h a 6.00 h.
„Hlavným cieľom týchto opatrení je zabezpečiť verejnú bezpečnosť a chrániť vojenský personál, vládne zariadenia a špecializované zariadenia,“ napísal Aksionov.
Nočný zákaz motocyklov je súčasťou dopravných obmedzení na Kryme. Minulý týždeň úrady pozastavili železničnú dopravu medzi 23.00 h a 5.00 h na celom polostrove po smrteľnom útoku ukrajinského dronu na lokomotívu osobného vlaku.
Podľa ukrajinskej armády Rusko tiež zakázalo vojenskú nákladnú dopravu po strategickej diaľnici Novorusko z Rostova nad Donom v južnom Rusku cez okupované ukrajinské územia do Simferopola. Ukrajina tam pokračuje v cielených útokoch dronov proti vojenským nákladným vozidlám a cisternám s palivom, ktoré zásobujú Krym zo severu, kde panuje nedostatok benzínu.
Ukrajinská armáda tvrdí, že priemerná denná premávka na diaľnici Novorusko klesla medzi začiatkom mája a začiatkom júna o viac ako 40 percent.
Armáda predtým obmedzila dopravu nebezpečného nákladu vrátane paliva cez strategický Kerčský most na juhovýchode Krymu.