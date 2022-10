Krymská platforma podporuje Ukrajinu

Záhreb 25. októbra (TASR) - Demokratický svet bude neúnavne podporovať Ukrajinu, ktorá čelí ruskej agresii. Zhodli sa na tom v utorok účastníci prvého parlamentného summitu Krymskej platformy v Záhrebe. V deklarácii potvrdili reštriktívne opatrenia voči Rusku a odsúdili porušovanie ľudských práv na Kryme. TASR správu prevzala z agentúr AP a Hina.



"Toto je primárne politická iniciatíva, ktorá vyslala jasné politické posolstvo - sme s vami," povedal predseda chorvátskeho parlamentu Gordan Jandrokovič. Na summite sa zúčastnili zástupcovia 50 krajín a medzinárodných organizácií.



"Je to aj jasný odkaz predstaviteľom Ruskej federácie, agresorovi, že civilizovaný demokratický svet bude neúnavne podporovať Ukrajinu a budeme s ňou, až kým neoslobodí posledný centimeter svojho územia," povedal Jandrokovič.



Podľa predsedu ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka má Ukrajina vôľu zvíťaziť a opätovne získať kontrolu nad svojím územím. "Veľmi málo štátov verilo, že Ukrajina bude schopná klásť agresorovi taký odpor. Ukázali sme svetu, že sme nebojácni," povedal.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová uviedla, že USA a ich spojenci ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi odkázali: slobodný svet je zjednotený v neochvejnej podpore Ukrajincov.



"Kongres, bez ohľadu na politickú stranu a komoru, nepovolí vo svojom úsilí podporovať Ukrajinu a vyvodiť zodpovednosť voči Rusku," povedala.



Deklarácia, ktorú prijali účastníci summitu, potvrdzuje politickú, diplomatickú, finančnú, humanitárnu a ďalšie formy podpory pre Ukrajinu s cieľom obnoviť jej územnú celistvosť, píše Hina. Členovia Krymskej platformy sú pripravení rozšíriť kroky voči Rusku, ak si to vývoj situácie na Ukrajine bude vyžadovať. Odsúdili tiež porušovanie ľudských práv na Krymskom polostrove vrátane svojvoľného zatýkania krymských Tatárov, či ich verbovania do ruskej armády, a vyjadrili nesúhlas s "takzvanými referendami" o pripojení štyroch ukrajinských oblastí k Rusku a militarizáciu Krymu.



Krymská platforma je medzinárodná diplomatická iniciatíva Kyjeva s cieľom hľadať cesty k obnoveniu ukrajinskej vlády nad anektovaným Krymom. Prvý summit platformy sa konal vlani v auguste.