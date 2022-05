Krymský predstaviteľ tvrdí, že Azovské more je pre Ukrajinu stratené

Simferopol 26. mája (TASR) - Podpredseda vlády Ruskom anektovaného Krymského polostrova Georgij Muradov sa domnieva, že Azovské more je pre Ukrajinu navždy stratené. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak sľubuje, že Ukrajinci opäť získajú späť všetky ukrajinské územia a mestá okupované Ruskom.



"Prístavy v Záporožskej a Chersonskej oblasti už nikdy nebudú ukrajinské. Som presvedčený, že po zjednotení našich regiónov s Ruskom bude Azovské more opäť výlučne vnútrozemským morom Ruskej federácie," myslí si Muradov, ktorého vyjadrenie zverejnila ruská štátna agentúra RIA Novosti.



Rovnaký názor má aj šéf Vladimir Rogov, šéf kolaborantskej správy dobytých území v Záporožskej oblasti, ktorého do funkcie dosadila ruská armáda.



"Všetko, kam (Rusi) postúpia, si vezmeme späť, všetko," povedal v apríli ukrajinský prezident. "Toto nie je otázka 20 či 30 rokov - to je otázka toho, či máme zbrane. Vezmeme si naspäť všetko na jeden záťah, všetky tie okupované územia," vyhlásil.



Rusko anektovalo Krymský polostrov v roku 2014. Ukrajina opakovane uvádza, že nepristúpi na žiadnu mierovú dohodu, ktorá nebude garantovať obnovenie hraníc Ukrajiny v ich pôvodnom rozsahu. Blízky spolupracovník šéfa Kremľa Putina Dmitrij Medvedev zase vyhlasuje, že Krym navždy zostane súčasťou Ruska.



Podľa ukrajinských predstaviteľov ruské jednotky pokračujú v útočných operáciách na východe Ukrajiny s cieľom získať úplnú kontrolu nad územím Doneckej, Luhanskej a Chersonskej oblasti a udržať pozemný koridor s dočasne okupovaným Krymom.