Krymských Tatárov odsúdili za extrémizmus

Moskva 13. januára (TASR) - Vojenský súd v ruskom Rostove na Done uznal v utorok troch krymských Tatárov z mesta Belogorsk za vinných z organizovania teroristickej bunky a z pokusu o uzurpáciu moci. Súd im vymeral dlhoročné tresty väzenia: v trvaní do 13 do 18 rokov, informovala podľa agentúry Interfax tlačová služba súdu.



Podľa vyšetrovania Ajder Džapparov a Enver Omerov vytvorili bunky organizácie Hizb ut-Tahrir, ktorá je v Rusku zakázaná a považovaná za teroristickú. Venovali sa aj propagandistickým aktivitám vedúcim k terorizmu.



Súd týchto mužov odsúdil na 17 a 18 rokov väzby v trestaneckom tábore s prísnym režimom.



Tretí odsúdený, Riza Omverov, dostal ako spolupáchateľ 13 rokov väzby v trestaneckom tábore.



Panislamistická organizácia Hizb ut-Tahrir je síce v Rusku zakázaná ako teroristická, ale je legálna na Ukrajine, ktorej Krymský polostrov patril, kým ho v roku 2014 Rusko na základe sporného referenda nepriradilo k subjektom svojej federácie. Tento krok drvivá väčšna medzinárodného spoločenstva neuznala.



Ľudkosprávna skupina Memorial považuje trojicu odsúdených krymských Tatátov za "politických väzňov". Uviedla, že "obvinenie z účasti v Hizb ut-Tahrir sa stalo nástrojom na potlačenie verejnej solidarity medzi občanmi Krymu".



V pondelok bolo na Krymskom moste - moste cez Kerčský prieliv - zadržaných viac ako sto krymských Tatárov, ktorí v deň rozsudku vycestovali na podporu obžalovaných do kontinentálneho Ruska, informovalo hnutie Krymská solidarita na Facebooku.



Krymskí Tatári sú prevažne moslimskou etnickou menšinou, väčšina z nich bola proti ruskej anexii Krymu v roku 2014.