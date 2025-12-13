< sekcia Zahraničie
KSČM aj po volebnom debakli povedie Konečná, zmenu nikto nenavrhol
Líder hnutia Stačilo! Daniel Sterzik sa po volebnom neúspechu rozhodol namiesto politiky venovať písaniu blogu Vidlákove kydy podľa svojej prezývky Vidlák.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 13. decembra (TASR) - Českí komunisti na mimoriadnom zjazde rokujú o ďalšom smerovaní strany. Predsedníčka KSČM a europoslankyňa Kateřina Konečná po volebnom neúspechu dala svoju funkciu k dispozícii, v strane však nemá súpera a povedie ju aj naďalej. TASR o tom píše podľa webov novinky.cz a iDnes.cz.
„Nikto nenavrhol voľbu nového vedenia,“ povedal iDNES.cz hovorca KSČM Roman Roun. KSČM bola súčasťou hnutia Stačilo! a už druhýkrát po sebe sa nedostala do Poslaneckej snemovne českého parlamentu.
„Kateřina Konečná zostáva silným lídrom KSČM aj radikálne ľavicového hnutia,“ uviedol Roun.
Líder hnutia Stačilo! Daniel Sterzik sa po volebnom neúspechu rozhodol namiesto politiky venovať písaniu blogu Vidlákove kydy podľa svojej prezývky Vidlák.
"Zjazd KSČM neprekvapivo potvrdil neschopnosť kritickej reflexie chybného rozhodnutia Kateřiny Konečnej o spojení s populistami zo Stačilo!. Konzervatívny obrat a odklon od európskej ľavice je už trvalý. Nekrotické štruktúry už nevygenerujú žiadny kádrový ani ideový impulz," komentoval situáciu bývalý podpredseda KSČM Jiří Dolejš, ktoré strana vylúčila.
Zjazd sa koná bez účasti médií a vedenie KSČM o ňom informuje výhradne prostredníctvom tlačových správ. Komunisti na zjazde diskutujú o dlhodobom programe strany aj o novele trestného zákonníka, ktorá má od januára umožniť postihovanie propagácie komunizmu. Nezaoberali sa otázkou zmeny stanov, ani nehlasovali o zlučovaní či rozpustení strany.
„Nikto nenavrhol voľbu nového vedenia,“ povedal iDNES.cz hovorca KSČM Roman Roun. KSČM bola súčasťou hnutia Stačilo! a už druhýkrát po sebe sa nedostala do Poslaneckej snemovne českého parlamentu.
„Kateřina Konečná zostáva silným lídrom KSČM aj radikálne ľavicového hnutia,“ uviedol Roun.
Líder hnutia Stačilo! Daniel Sterzik sa po volebnom neúspechu rozhodol namiesto politiky venovať písaniu blogu Vidlákove kydy podľa svojej prezývky Vidlák.
"Zjazd KSČM neprekvapivo potvrdil neschopnosť kritickej reflexie chybného rozhodnutia Kateřiny Konečnej o spojení s populistami zo Stačilo!. Konzervatívny obrat a odklon od európskej ľavice je už trvalý. Nekrotické štruktúry už nevygenerujú žiadny kádrový ani ideový impulz," komentoval situáciu bývalý podpredseda KSČM Jiří Dolejš, ktoré strana vylúčila.
Zjazd sa koná bez účasti médií a vedenie KSČM o ňom informuje výhradne prostredníctvom tlačových správ. Komunisti na zjazde diskutujú o dlhodobom programe strany aj o novele trestného zákonníka, ktorá má od januára umožniť postihovanie propagácie komunizmu. Nezaoberali sa otázkou zmeny stanov, ani nehlasovali o zlučovaní či rozpustení strany.