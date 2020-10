Kto zaplatí za kávu a elektrinu? Dôležité otázky v ére práce z domu

Amsterdam 7. októbra (TASR) – Svet pohltila kríza spôsobená pandémiou koronavírusu a desiatky miliónov ľudí dlhodobo pracujú z domu, preto z toho vyplývajú dôležité otázky a jedna z nich vytŕča najviac. Kto zaplatí za čaj, kávu a toaletný papier? Podľa Holanďanov je odpoveď jasná – šéfovia. V stredu v reportáži to napísala tlačová agentúra Reuters.



Ale koľko majú zaplatiť? Približne dve eurá za pracovný deň, v priemere, ukázal holandský výskum.



Táto suma má pokryť náklady zamestnanca nielen na kávu, čaj a toaletný papier v pracovných hodinách, ale tiež na elektrinu, plyn a vodu spotrebovanú navyše a aj opotrebovanie písacieho stola a stoličky. To všetko sú nevyhnutné veci, za ktoré človek rozhodne nemusel platiť v kancelárii či na inom pracovisku.



„Doslova sme vypočítali, koľko lyžičiek čaju je v priemernej domácnosti, takže nie je ťažké z toho potom stanoviť cenu," uviedla Gabrielle Bettonvilleová z holandského inštitútu pre rodinné financie NIBUD, ktorý financuje vláda a ktorý skúmal dodatočné náklady na prácu z domu (home office).



Takéto účtovanie sa môže zdať bezvýznamné v čase, keď svet ovláda pandémia, aká sa vyskytne raz za sto rokov. Lenže podľa odborníkov je to dôležité, lebo predpovedajú hlboký úbytok práce vykonávanej priamo na pracoviskách či v kanceláriách. Home office môže byť trvalým dedičstvom súčasnej krízy, dodali experti.



Holandské úrady už začali výskum inštitútu NIBUD uplatňovať v praxi a s odvolaním sa na jeho závery ponúkli úradníkom pracujúcim z domu covidový bonus 363 eur za tento rok. Práca z domu sa začala zavádzať v marci, keď sa krajina zatvorila (platil lockdown).



Dve eurá na deň je suma pre priemerného pracovníka s priemernými nákladmi, ale môže sa ešte doladiť podľa iných okolností, ako je napríklad domáce vykurovanie, náklady na vodu alebo kvalita izolácie.



Bonus nepokrýva nový nábytok, počítače, telefóny či iné vybavenie, ktoré by podľa NIBUDu mali zamestnanci dostať od svojich zamestnávateľov, ak sú spomínané veci nevyhnutné pre výkon práce.



Aj ďalšie krajiny sa postupne prispôsobujú novej realite – práci z domu – a uvedomujú si, že veľa zamestnancov nemá veľmi chuť vrátiť sa po skončení pandémie na pracovisko na celý pracovný čas.



Španielsko uložilo zamestnávateľom povinnosť platiť za údržbu a vybavenie domáceho pracoviska, Nemecko diskutuje o návrhu zákona, ktorý zakotví práva pracujúcich v režime home office, Francúzsko schválilo zákon chrániaci týchto zamestnancov pred e-mailami po pracovnej dobe, Británia naznačila, že zrejme zmierni pravidlá pre odpočet dane za vybavenie súvisiace s prácou, kúpené počas pandémie.



Ale málo národov zašlo v podrobnostiach tak ďaleko ako Holanďania.



„Tunajšia vláda sa stala dobrým príkladom," povedal Jose Kager z FNV, najväčších odborov v krajine, ktoré chcú, aby všetci zamestnanci v režime home office dostávali finančnú náhradu v súlade so závermi stanovenými NIBUDom.



Aj táto situácia má však dve strany. Šéfovia argumentujú, že takéto príplatky nie sú veľmi rozumné, keď koronakríza poškodila ekonomiku a tá je v recesii.



Okrem toho sú určité hranice: je naozaj rozumné, aby šéf platil za prístroj na cappuccino zvyšujúce produktivitu práce? Očividne nie, ako vyhlásil Jeroen van Velzen z holandského ministerstva vnútra. „Bonus by sa mal týkať iba vecí, ktoré sú potrebné pre výkon vašej práce," citovala ho agentúra Reuters.