Kuba ako prvá na svete začala očkovať proti covidu batoľatá

Havana 7. septembra (TASR) – Kuba sa v pondelok stala prvou krajinou na svete, ktorá očkuje proti ochoreniu COVID-19 deti vo veku od dvoch rokov. Používa pri tom vakcíny domácej výroby, neuznané Svetovou zdravotníckou organizáciou. Informácie priniesla v utorok tlačová agentúra AFP.



Komunistická ostrovná krajina s 11,2 milióna obyvateľov má cieľ zaočkovať všetky deti ešte pred znovuotvorením škôl, ktoré sú od marca 2020 väčšinou zatvorené.



Nový školský rok sa začal v pondelok, ale z domu prostredníctvom televíznych programov, keďže väčšina kubánskych domácností nemá prístup k internetu.



Kuba, ktorá dokončila klinické skúšky svojich vakcín Abdala a Soberana na maloletých, spustila v piatok 3. septembra očkovanie detí, pričom začala 12-ročnými a staršími.



V pondelok začala podávať vakcíny aj vo vekovej skupine dva až 11 rokov v centrálnej provincii Cienfuegos.



Deti vo veku od 12 rokov očkuje aj niekoľko ďalších krajín sveta a niektoré štáty robia skúšky na mladších deťoch. Viacero krajín ako napríklad Čína, Spojené arabské emiráty (SAE) a Venezuela oznámili, že plánujú očkovať menšie deti, ale Kuba je prvá, ktorá to už robí.



Čile v pondelok schválilo čínske vakcíny od spoločnosti Sinovac pre deti od šesť do 12 rokov.



Kubánske vakcíny, prvé vyvinuté v Latinskej Amerike, neprešli medzinárodným, odborným posudzovaním.



Sú založené na technológii rekombinantného proteínu – rovnakú využívajú aj vakcíny od americkej spoločnosti Novavax a francúzskej firmy Sanofi, ktoré tiež čakajú na súhlas WHO. Na rozdiel od iných používaných vakcín rekombinantné vakcíny nevyžadujú extrémne chladenie.



Väčšina škôl na Kube je zatvorená od marca 2020 – znovu ich otvorili na niekoľko týždňov koncom vlaňajška, potom v januári opäť zatvorili.



Vláda oznámila, že školy sa budú znovu otvárať postupne, v októbri a novembri, ale až po tom, keď sa všetky deti zaočkujú.



Detský fond OSN (UNICEF) vyzval, aby sa školy po celom svete znovu otvorili čo najskôr, „keďže cena za dlhodobé zatvorenie je príliš vysoká a ťažko ospravedlniteľná".



Kuba zažíva v posledných týždňoch explóziu prípadov nákazy koronavírusom, čo vytvára tlak na jej zdravotný systém. Takmer polovicu z 5700 úmrtí na koronavírus hlásených od začiatku pandémie, ako aj takmer tretinu všetkých hlásených prípadov infekcie zaznamenali za uplynulý mesiac.