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Kuba čelí rozsiahlemu výpadku elektriny, bez prúdu je aj Havana
Kuba čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné desaťročia, ktorú podľa kubánskych úradov prehlbuje nedostatok paliva.
Autor TASR
Havana 2. augusta (TASR) - Havana a ďalšie regióny na západe Kuby sa v sobotu ocitli bez elektriny v dôsledku ďalšieho rozsiahleho výpadku elektrickej siete. Kubánska štátna energetická spoločnosť UNE oznámila, že pre „čiastočný kolaps“ siete zostalo bez elektriny päť z 15 provincií, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Kuba čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné desaťročia, ktorú podľa kubánskych úradov prehlbuje nedostatok paliva. Ten zároveň zvyšuje náchylnosť elektrickej siete na výpadky a výrazne obmedzuje možnosť využívať núdzové dieselové generátory.
V posledných týždňoch trvali niektoré výpadky elektriny v Havane viac ako 30 hodín, zatiaľ čo v iných častiach ostrova boli obyvatelia bez elektriny aj niekoľko dní.
Kuba s približne 9,4 milióna obyvateľmi zaznamenala od začiatku roka päť rozsiahlych výpadkov elektriny v celej krajine, z toho tri v priebehu desiatich dní v júli. Od konca roka 2024 ich bolo desať.
Vzťahy medzi Kubou a Spojenými štátmi sú od začiatku roka napäté. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sprísnila sankcie voči kubánskym štátnym podnikom a obmedzila dodávky ropy na ostrov. Washington zároveň povolil v marci príchod jedného ruského tankera so 100.000 tonami ropy, ktoré sa medzičasom minuli.
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez koncom júna uviedol, že v niekoľkomesačných rokovaniach medzi Havanou a Washingtonom sa nedosiahol „žiadny pokrok“.
Kuba čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné desaťročia, ktorú podľa kubánskych úradov prehlbuje nedostatok paliva. Ten zároveň zvyšuje náchylnosť elektrickej siete na výpadky a výrazne obmedzuje možnosť využívať núdzové dieselové generátory.
V posledných týždňoch trvali niektoré výpadky elektriny v Havane viac ako 30 hodín, zatiaľ čo v iných častiach ostrova boli obyvatelia bez elektriny aj niekoľko dní.
Kuba s približne 9,4 milióna obyvateľmi zaznamenala od začiatku roka päť rozsiahlych výpadkov elektriny v celej krajine, z toho tri v priebehu desiatich dní v júli. Od konca roka 2024 ich bolo desať.
Vzťahy medzi Kubou a Spojenými štátmi sú od začiatku roka napäté. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sprísnila sankcie voči kubánskym štátnym podnikom a obmedzila dodávky ropy na ostrov. Washington zároveň povolil v marci príchod jedného ruského tankera so 100.000 tonami ropy, ktoré sa medzičasom minuli.
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez koncom júna uviedol, že v niekoľkomesačných rokovaniach medzi Havanou a Washingtonom sa nedosiahol „žiadny pokrok“.