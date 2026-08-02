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Kuba čelí rozsiahlemu výpadku elektriny, bez prúdu je aj Havana

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Pouličný predajca stojí pri svojom stánku počas výpadku elektrickej energie v Havane. Foto: TASR/AP

Kuba čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné desaťročia, ktorú podľa kubánskych úradov prehlbuje nedostatok paliva.

Autor TASR
Havana 2. augusta (TASR) - Havana a ďalšie regióny na západe Kuby sa v sobotu ocitli bez elektriny v dôsledku ďalšieho rozsiahleho výpadku elektrickej siete. Kubánska štátna energetická spoločnosť UNE oznámila, že pre „čiastočný kolaps“ siete zostalo bez elektriny päť z 15 provincií, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Kuba čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné desaťročia, ktorú podľa kubánskych úradov prehlbuje nedostatok paliva. Ten zároveň zvyšuje náchylnosť elektrickej siete na výpadky a výrazne obmedzuje možnosť využívať núdzové dieselové generátory.

V posledných týždňoch trvali niektoré výpadky elektriny v Havane viac ako 30 hodín, zatiaľ čo v iných častiach ostrova boli obyvatelia bez elektriny aj niekoľko dní.

Kuba s približne 9,4 milióna obyvateľmi zaznamenala od začiatku roka päť rozsiahlych výpadkov elektriny v celej krajine, z toho tri v priebehu desiatich dní v júli. Od konca roka 2024 ich bolo desať.

Vzťahy medzi Kubou a Spojenými štátmi sú od začiatku roka napäté. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sprísnila sankcie voči kubánskym štátnym podnikom a obmedzila dodávky ropy na ostrov. Washington zároveň povolil v marci príchod jedného ruského tankera so 100.000 tonami ropy, ktoré sa medzičasom minuli.

Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez koncom júna uviedol, že v niekoľkomesačných rokovaniach medzi Havanou a Washingtonom sa nedosiahol „žiadny pokrok“.
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