Kuba dementovala správy o oslobodení svojich lekárov unesených v Keni

Havana/Nairobi 7. októbra (TASR) - Kuba v stredu poprela správy o oslobodení dvoch kubánskych lekárov, ktorí sa vlani v apríli na severovýchode Kene stali obeťou únosu. Z únosu sú podozrievaní príslušníci islamistických milícií aš-Šabáb, ktoré pôsobia najmä v Somálsku, ale výpady a útoky robia aj na území Kene.



Ako informovala agentúra AFP, hovorca kubánskeho ministerstva zahraničných vecí v stredu poprel medializované informácie o oslobodení dvoch unesených kubánskych lekárov, Assela Herreru a Landyho Rodrígueza. Hovorca dodal, že "pokračuje značné úsilie s cieľom zaistiť im slobodu a bezpečný návrat do našej krajiny".



Hovorca kubánskeho rezortu diplomacie reagoval na správy, že kubánski lekári sú už na slobode, ktoré zverejnil nemenovaný kenský policajný zdroj.



Assel Herrera a Landy Rodríguez - praktický lekár a chirurg - boli unesení v meste Mandera neďaleko hraníc so Somálskom.



Jedného z dvoch policajtov, ktorí sprevádzali lekárov do práce, útočníci zastrelili. Následne únoscovia aj so svojimi zajatcami ušli smerom do Somálska.



Herrera a Rodríguez boli súčasťou 100-člennej kubánskej lekárskej brigády pôsobiacej v Keni na základe dohody medzi týmito dvoma krajinami.



Vysokopostavený úradník kenskej vlády v máji roku 2019 uviedol, že únoscovia požadujú za prepustenie dvojice unesených lekárov výkupné 1,5 milióna dolárov.



Kubánski predstavitelia vlani v decembri uviedli, že Keňa aj Kuba vynakladajú "obrovské úsilie", aby dosiahli prepustenie lekárov. Úrady vtedy neinformovali o lokalite, kde by sa lekári mohli nachádzať, ani o krokoch, ktoré sa podnikajú na ich prepustenie.



Kenská polícia uviedla, že únos vykazoval znaky akcií polovojenských oddielov aš-Šabáb, ktoré už viac ako desať rokov vedú povstanie proti somálskej vláde podporovanej zahraničím. Najmä v okolí mesta Mandera na severovýchode Kene nie sú cezhraničné útoky a únosy ničím neobvyklým.



Naposledy v utorok kenská polícia informovala, že skupina ozbrojencov - zrejme islamistov z hnutia aš-Šabáb - prepadla pri Mandere autobus a zastrelila siedmich cestujúcich.