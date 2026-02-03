< sekcia Zahraničie
Kuba komunikuje so Spojenými štátmi, ale nie o formálnej dohode
Autor TASR
Havana 3. februára (TASR) - Kubánska vláda v pondelok uviedla, že komunikuje s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale zatiaľ s ňou formálne nerokuje o uzavretí dohody, ktorá by ukončila nátlak Washingtonu na Havanu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes nemôžeme hovoriť o dialógu so Spojenými štátmi, ale je pravda, že medzi oboma vládami prebieha komunikácia,“ uviedol v rozhovore s agentúrou AFP námestník kubánskeho ministra zahraničných vecí Carlos Fernandéz de Cossio.
Trump v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty rokujú s „ľuďmi na najvyšších miestach“ z komunistickej Kuby a že očakáva uzavretie dohody s kubánskym vedením. Neuviedol však podrobnosti o možnej dohode. De Cossio zopakoval, že Kuba je „otvorená dialógu“ s USA.
Šéf Bieleho domu vyvíja na Kubu tlak na uzavretie dohody so Spojenými štátmi odkedy americké špeciálne jednotky 3. januára zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Caracas bol dovtedy hlavným spojencom a dôležitým finančným podporovateľom Havany.
Trump v pondelok uviedol, že aj Mexiko „prestane posielať ropu“ na Kubu, keď pohrozil uvalením ciel na krajiny obchádzajúce jeho de facto blokádu. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová varovala pred humanitárnymi dôsledkami tohto kroku.
