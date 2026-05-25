Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Zahraničie

Kuba kritizovala Kallasovú za jej vyjadrenia o kríze v krajine

.
Na snímke Kaja Kallasová. Foto: TASR/AP

Kallasová vo štvrtok v Mexiku vyhlásila, že súčasné ťažkosti Kuby sú dôsledkom desaťročí zlého riadenia a politických represií.

Autor TASR
Havana 25. mája (TASR) - Kuba v pondelok skritizovala šéfku diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaju Kallasovú za nedostatok „objektívnosti“ v jej vyjadreniach o hospodárskej a energetickej kríze, ktorej táto ostrovná krajina v súčasnosti čelí. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Spojené štáty v januári uvalili na Kubu energetickú blokádu ako súčasť svojho úsilia vyvinúť maximálny tlak na tento komunistami riadený ostrov. Blokáda zhoršila životné podmienky miestnych obyvateľov a časté výpadky elektriny a nedostatok zásob sa stali každodennou realitou. Americký prezident Donald Trump tiež otvorene uvažoval o prevzatí kontroly nad ostrovom, vysvetľuje AFP.

Kallasová vo štvrtok v Mexiku vyhlásila, že súčasné ťažkosti Kuby sú dôsledkom „desaťročí zlého riadenia a politických represií“. „Kubánci si zaslúžia príležitosti a slobodu, a nie ďalšiu kontrolu a izoláciu,“ uviedla.

Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez v reakcii na Kallasovej vyjadrenia poznamenal, že „odhaľujú zrejmý dvojitý meter“.

Neuznanie toho, že nelegálny, krutý a nespravodlivý kolektívny trest, ktorý americká vláda uvalila na kubánsky ľud – s bezprecedentným sprísnením blokády, ropným embargom a vojenskou hrozbou – sú hlavnými príčinami ťažkej situácie, ktorej Kubánci dnes čelia, podkopáva objektívnosť,“ skonštatoval Rodríguez na platforme X.

Vládna politika za posledné desaťročie mala podľa jeho slov „rozsiahly verejný konsenzus“ a bola súčasťou „vnútorných záležitostí“.

Trump vydal 1. mája výkonné nariadenie, ktorým uvalil na Kubu ďalšiu vlnu sankcií a pohrozil sekundárnymi sankciami voči pôsobeniu zahraničných spoločností v krajine, vrátane viacerých európskych firiem.

Rodríguez sa vo svojom stanovisku spýtal, prečo Kallasová nevyjadrila „obavy alebo podporu“ týmto spoločnostiam a jednotlivcom.

AFP dodáva, že EÚ a Kuba v roku 2017 podpísali dohodu, ktorá vyzýva k politickému dialógu a spolupráci.
.

Neprehliadnite

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť

Prezident sa rozlúčil s dvomi generálmi odchádzajúcimi do výslužby