Kuba kritizuje „bezprecedentné“ Trumpove hrozby vojenským zásahom
Trump v piatok podpísal nariadenie o nových sankciách Spojených štátov voči Kube.
Autor TASR
Havana 2. mája (TASR) - Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenskou agresiou voči Kube dosiahli „nebezpečnú a bezprecedentnú úroveň“, vyhlásil v sobotu kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Šéf Bieleho domu v piatok vyhlásil, že Spojené štáty „prevezmú“ tento karibský ostrov „takmer okamžite“ po konci vojny na Blízkom východe. Americká lietadlová loď by sa podľa Trumpových slov mohla „na ceste späť z Iránu zastaviť“ asi 90 metrov od pobrežia Kuby.
„Americký prezident stupňuje svoje hrozby vojenskej agresie voči Kube na nebezpečnú a bezprecedentnú úroveň,“ napísal Díaz-Canel v príspevku na sociálnej sieti X. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby zaujalo stanovisko k tomu, či bude takýto „drastický kriminálny čin dovolený na uspokojenie záujmov malej, ale bohatej a vplyvnej skupiny, túžiacej po pomste a nadvláde“.
Trump v piatok podpísal nariadenie o nových sankciách Spojených štátov voči Kube. Ich cieľom je široký rad osôb v ostrovnej krajine a zamerané budú aj na zahraničné banky, ktoré s nimi budú spolupracovať.
Trump oznámil tieto sankcie v čase, keď sa na Kube konali prvomájové oslavy. Davy ľudí pochodovali k americkému veľvyslanectvu pod heslom „Bráňte vlasť“. Pochod viedol Díaz-Canel a niekdajší prezident Raúl Castro.
Díaz-Canel vo štvrtok vyzval Kubáncov, aby sa mobilizovali „proti genocídnej blokáde a hrubým imperiálnym hrozbám voči našej krajine“, pričom podľa agentúry AFP odkazoval na americké sankcie a rétoriku.
