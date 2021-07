Na protestoch na Kube zatkli podľa nezávislého portálu vyše 5000 ľudí

Havana 15. júla (TASR) – Viac než 5000 demonštrantov už zadržali na Kube na protivládnych protestoch, ktoré na ostrove vypukli počas uplynulého víkendu. Vyplýva to z údajov zozbieraných kubánskym nezávislým webovým portálom 14ymedio.com, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Medzi vyše 5000 zadržanými je 120 aktivistov a novinárov.



Obyvatelia Kuby v uplynulých dňoch vyšli do ulíc, aby protestovali proti vysokým cenám a nedostatku potravín. Takéto nepovolené protesty sú na Kube mimoriadne zriedkavé a kubánska polícia proti nim rázne zakročila. O život prišiel najmenej jeden človek.



V súvislosti s protestmi boli na Kube od pondelka hlásené rozsiahle výpadky internetu. Podľa reportérov AFP bol počas stredy prístup na web do veľkej miery obnovený. Neprístupné však zostávajú sociálne siete a chatovacie služby ako Facebook, Twitter a WhatsApp.



Kubánska vláda obvinila z podnecovania spoločenského napätia v krajine Spojené štáty, ktoré rovnako viní aj za ekonomické ťažkosti ostrova. Washington tieto obvinenia odmietol a vyzval Havanu, aby prestala obmedzovať internet a otvorila pre svojich občanov všetky dostupné komunikačné kanály.



Spontánne protesty vypukli 11. júla v čase, keď Kuba zažíva najhorší ekonomický prepad za viac než tri desaťročia a zápasí s nedostatkom potravín, liekov či dodávok elektrickej energie. Ostrovný štát v súčasnosti sužuje aj covid – počty nakazených v posledných týždňoch dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku pandémie.