Kuba nepovolila americkej ambasáde dovoz nafty pre generátory
Autor TASR
Washington 21. marca (TASR) – Kubánska vláda odmietla žiadosť americkej ambasády v Havane o dovoz nafty pre jej generátory, kým vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa naďalej uplatňuje palivovú blokádu ostrova. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov oboznámených so situáciou.
Havana žiadosť zamietla v čase, keď americké ministerstvo zahraničných vecí zvažuje zníženie počtu pracovníkov na veľvyslanectve pre nedostatok paliva. Takýto krok by pravdepodobne viedol k požiadavke Washingtonu na obdobné obmedzenie personálu kubánskeho veľvyslanectva v USA, uviedli predstavitelia, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity.
Odmietnutie kubánskej vlády zverejnil ako prvý denník The Washington Post.
Kuba čelí nedostatku ropy od momentu, keď Spojené štáty zosadili venezuelského lídra, čím sa zastavili kľúčové dodávky ropy z tejto krajiny. Následne Trump pohrozil clami voči všetkým štátom, ktoré by Kube dodávali ropu.
Kuba sa snaží pokrývať svoju spotrebu vlastným zemným plynom, solárnou energiou a domácou ťažbou ropy, no tieto zdroje nestačia uspokojiť dopyt.
AP dodáva, že spor o dodávky nafty prichádza v čase, keď Trump zvyšuje tlak na zásadné politické zmeny v krajine vedenej prezidentom Miguelom Díazom-Canelom.
Možné zníženie počtu pracovníkov ambasády sa neočakáva okamžite, keďže Spojené štáty majú podľa jedného z predstaviteľov zatiaľ dostatočné zásoby nafty približne na jeden mesiac.
Díaz-Canel minulý týždeň uviedol, že Kuba viedla rokovania s americkou vládou, čím prvýkrát potvrdila špekulácie o dialógu medzi oboma krajinami.
Medzitým humanitárne organizácie začali v piatok letecky dodávať na Kubu pomoc vrátane solárnych panelov, potravín a liekov.
Krajina sa zároveň pripravuje na dodávku ruskej ropy, ktorá by mala doraziť ešte tento mesiac a bude prvou za posledné tri mesiace.
Trump aj minister zahraničných vecí USA Marco Rubio uviedli, že Spojené štáty vnímajú Kubu ako ďalšiu krajinu, kde môžu rozšíriť svoj vplyv. Administratíva podľa predchádzajúcich informácií tlačí na odchod prezidenta Díaza-Canela, pričom nie je jasné, koho by chcela vidieť pri moci.
