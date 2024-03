Kubánci sa na protestoch dožadovali elektriny a potravín

Havana 18. marca (TASR) - Kubánci v nedeľu zorganizovali zriedkavé pouličné protesty proti nedostatku potravín a výpadkom elektrickej energie. Niektoré časti ostrova bývajú bez prúdu až 14 hodín denne. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Sociálne médiá zaplnili zábery z protestov v Santiagu de Cuba, druhom najväčšom meste krajiny s 510.000 obyvateľmi, ktoré sa nachádza na východe ostrova. Objavili sa aj zábery z protestov v ďalšom veľkom východokubánskom meste Bayamo.



Kuba zažíva od začiatku marca vlnu výpadkov elektrickej energie z dôvodu údržby najväčšej tepelnej elektrárne pomenovanej po politikovi z medzivojnového obdobia Antoniovi Guiterasovi. Počas uplynulého víkendu situáciu zhoršil nedostatok paliva potrebného na výrobu elektriny.



"Viacerí ľudia vyjadrili nespokojnosť so situáciou v oblasti elektrickej energie a distribúcie potravín," napísal na sociálnej sieti X kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel a varoval, že "nepriatelia revolúcie" chcú túto situáciu využiť.



Veľvyslanectvo USA v Havane uviedlo, že vie o "pokojných protestoch" v Santiagu, Bayame a ďalších častiach Kuby. Vyzvalo kubánsku vládu, aby "rešpektovala ľudské práva protestujúcich a riešila legitímne potreby kubánskeho ľudu". Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez vyzval Washington, aby "nezasahoval do vnútorných záležitostí krajiny".



Elektrická energia na Kube pochádza z ôsmich starých tepelných elektrární, generátorov a ôsmich plávajúcich elektrární prenajatých od Turecka, ktoré boli tiež postihnuté nedostatkom paliva.



Ostrovný štát s nedostatkom peňazí zaviedol začiatkom marca v rámci plánu na oživenie hospodárstva vyše 400-percentné zvýšenie cien pohonných hmôt.



Kuba s 11 miliónmi obyvateľov zažíva najhoršiu ekonomickú krízu od rozpadu sovietskeho bloku v 90. rokoch, a to následkom vplyvu covidovej pandémie, nedávneho sprísnenia sankcií USA a štrukturálnych nedostatkov v hospodárstve.



Podľa oficiálnych odhadov sa kubánska ekonomika v roku 2023 zmenšila o dve percentá a inflácia dosiahla 30 percent. Nezávislí experti tvrdia, že ide pravdepodobne o podhodnotené údaje. V krajine je chronický nedostatok pohonných hmôt a iných základných tovarov, pričom vláda dotuje takmer všetok spotrebný tovar a služby.