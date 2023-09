Kuba odhalila verbovanie ľudí pre ruskú vojnu na Ukrajine

Havana 5. septembra (TASR) - Kuba identifikovala údajnú skupinu obchodníkov s ľuďmi, ktorej cieľom bolo verbovať ľudí na boj v ruskej vojne proti Ukrajine, oznámilo v pondelok kubánske ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Vláda pracuje na rozbití "pašeráckej siete, ktorá operuje z Ruska s cieľom začleniť tam žijúcich kubánskych občanov, a dokonca aj niektorých z Kuby, do vojenských síl zapojených do operácií na Ukrajine", uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Kubánska vláda zároveň začala trestné stíhanie proti osobám zapojeným do nezákonného obchodovania s ľuďmi.



Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez Parrilla na sociálnej sieti X uviedol, že vláda "koná s plnou silou zákona" proti obchodovaniu s ľuďmi.



"Kuba nie je súčasťou vojny na Ukrajine," uviedlo ministerstvo a dodalo, že podnikne kroky proti každému, "kto sa zúčastňuje na akejkoľvek forme obchodovania s ľuďmi na účely náboru alebo žoldnierstva kubánskych občanov, aby použili zbrane proti akejkoľvek krajine".



Moskva na to bezprostredne nereagovala.



Rusko a Kuba nedávno posilnili svoje vzťahy. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel sa koncom minulého roka stretol v Moskve so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. V júni prijal kubánskeho ministra obrany Álvara Lópeza Mieru jeho ruský rezortný kolega Sergej Šojgu.



Ukrajina v pondelok uviedla, že dosiahla určité úspechy proti ruským silám na juhu a východe krajiny, kde pokračuje v ostro sledovanej protiofenzíve.