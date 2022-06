Kuba odsúdila ďalších 74 demonštrantov

Havana 23. júna (TASR) - Väzenské tresty do výšky 18 rokov udelili kubánske súdy ďalším 74 ľuďom za podiel na vlaňajších bezprecedentných protivládnych protestoch, oznámili v stredu tamojšie úrady. Informovala o tom agentúra AFP.



Justičné úrady v Havane, Santiagu a Matanzase oznámili tresty 74 osobám obžalovaným z podnecovania k vzbure, z narúšania verejného poriadku a z ďalších zločinov spojených s minuloročnými protestami. Dvoch obžalovaných oslobodili.



Z odsúdených dostalo 56 osôb väzenské tresty v rozpätí od desať do 18 rokov odňatia slobody. Ďalším osobám, medzi ktorými bolo aj 12 mladistvých, boli tresty zmenené na "nápravné práce".



Títo odsúdení "útočili na ústavný poriadok a stabilitu nášho socialistického štátu," uviedla prokuratúra.



Obyvatelia Kuby vyšli vlani v júli do ulíc miest, aby protestovali proti vysokým cenám a nedostatku potravín. Takéto nepovolené protesty sú na Kube mimoriadne zriedkavé a kubánska polícia proti nim zakročila. O život prišiel jeden človek, desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia a 1300 ľudí bolo zadržaných.



V predchádzajúcich súdnych konaniach boli niektorí demonštranti uväznení až na 25 rokov.



Kubánska vláda tvrdí, že za nepokojmi boli Spojené štáty.