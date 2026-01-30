< sekcia Zahraničie
Kuba označila Trumpove vyhrážky voči dodávateľom ropy za akt agresie
Autor TASR
Havana 30. januára (TASR) - Kuba kritizovala v piatok výkonné nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil clami pre krajiny predávajúce ropu tejto karibskej krajine. Havana to označila za „brutálny akt agresie“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Odsudzujeme pred celým svetom tento brutálny akt agresie voči Kube a jej obyvateľom, ktorí sú už viac než 65 rokov vystavení najdlhšej a najkrutejšej ekonomickej blokáde, aká kedy bola uvalená na celý národ, a ktorým je teraz zaručené, že budú vystavení extrémnym životným podmienkam,“ napísal kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez v príspevku na platforme X.
Trump vo štvrtok podpísal výkonný príkaz, v ktorom pohrozil zavedením dodatočných ciel pre krajiny predávajúce alebo poskytujúce ropu Kube.
„Na dovoz tovaru, ktorý je produktom cudzej krajiny, ktorá priamo alebo nepriamo predáva alebo inak dodáva ropu Kube, môže byť uvalené dodatočné clo podľa hodnoty,“ uvádza sa v časti výkonného nariadenia, ktorý vydal Biely dom.
Donald Trump ešte 11. januára oznámil, že Kuba už nebude dostávať ropu ani finančnú podporu z Venezuely. Havanu obvinil z poskytovania „bezpečnostných služieb“ Caracasu a vyhlásil, že dodávky venezuelskej ropy na Kubu budú zastavené. Zároveň uviedol, že po vojenskej operácii USA vo Venezuele je Washington v kontakte s kubánskymi úradmi v súvislosti s možnou „dohodou“.
