Kuba po protestoch zruší obmedzenia na dovoz jedla a liekov

Havana 15. júla (TASR) - Kubánska vláda ohlásila, že od pondelka zruší dovozné clá na importované potraviny, lieky a hygienické produkty. Toto oznámenie prišlo niekoľko dní po tom, čo v krajine vypukli najväčšie protivládne protesty za desaťročia súvisiace s nedostatkom potravín a rastúcimi cenami, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Kubánsky premiér Manuel Marrero ohlásil zrušenie obmedzení v stredu večer v televíznej relácii Mesa Redonda (Okrúhly stôl). Tento krok však kritici komunistickej vlády na Kube považujú za nedostatočný a oneskorený.



V nedeľu vyšli do ulíc tisíce ľudí, ktorí demonštrovali proti nedostatku jedla a liekov a iných základných tovarov, nárastu cien a nezvládnutiu riešenia koronavírusovej krízy.



Vláda napriek nedostatku mnohých základných komodít obmedzila dovoz všetkých tovarov s cieľom narušiť činnosť súkromných osôb, ktoré na tento ostrov - kde sú všetky obchody vo vlastníctve štátu - dovážajú nevyhnutné nedostatkové výrobky. Mnohí kubánski Američania posielajú prostredníctvom týchto ľudí svojim rodinám aj peniaze, približuje DPA.



Kubánci žijúci v zahraničí vyzývajú vládu v Havane, aby prijala humanitárnu pomoc a zmiernila tak ekonomickú krízu, ktorú ešte zhoršila pandémia koronavírusu. V krajine zaznamenali v stredu i rekordný denný prírastok infikovaných covidom - pribudlo vyše 6000 nakazených.



Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel po vypuknutí protestov nazval ich účastníkov "žoldniermi" a z podnecovania a financovania demonštrácií obvinil americkú vládu. Minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez dokonca Spojeným štátom pohrozil, že riskujú nový exodus kubánskych migrantov.



Po ostrej kritike násilných zásahov polície voči demonštrantom zo strany medzinárodnej komunity i viacerých kubánskych umelcov, prišiel Díaz-Canel so zmierlivejšou rétorikou. Vláda musí podľa neho "nepokoje" kriticky analyzovať, aby sa už neopakovali. Priznal, že okrem "žoldnierov" a "delikventov" boli na protestoch i ľudia, ktorí sú "oprávnene" nespokojní. Potrebná je podľa neho hĺbková sociálna práca založená na zmierení, ktorá sa zameria na tých najzraniteľnejších.



Prezident ale zároveň poprel, že by došlo k represiám voči pokojne protestujúcim a obhajoval zákroky polície a provládnych protidemonštrantov. Protestujúcich podľa neho poháňala nenávisť. Za hlavný dôvod nedostatku potravín označil americké embargo.



Na protestoch proti vláde zatkli podľa nezávislého portálu 14ymedio.com už vyše 5000 ľudí vrátane 120 aktivistov a novinárov.