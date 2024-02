Kuba požiadala OSN o potravinovú pomoc

Rím 29. februára (TASR) - Kubánska vláda po prvýkrát požiadala potravinový program OSN o pomoc, keďže sa stále zhoršuje nedostatok potravín na tomto karibskom ostrove. TASR informáciu prevzala zo štvrtkovej správy stanice BBC News.



Svetový potravinový program (WFP) so sídlom v Ríme uviedol, že od kubánskej vlády dostal oficiálnu žiadosť o poskytnutie sušeného mlieka pre deti do sedem rokov. Svedčí to o vážnosti hospodárskej krízy na ostrove, kde okrem nedostatku mlieka chýbajú aj palivá a lieky. Od piatku tam tiež päťnásobne stúpne oficiálna cena dostupných palív.



WFP pre španielsku tlačovú agentúru EFE potvrdil, že kubánska vláda požiadala, aby "pokračoval v mesačných dodávkach jedného kilogramu (sušeného) mlieka pre dievčatá a chlapcov do sedem rokov v celej krajine".



Cena sušeného mlieka a ďalších základných potravín je Kubáncom poskytované za dotovanú cenu prostredníctvom prídelových lístkov, ale pre hospodárske problémy na Kube sa dodávky oneskorujú a je ich nedostatok.



Prídelový systém prvýkrát zaviedol kubánsky vodca Fidel Castro v roku 1962 po zavedení sankcií Spojených štátov, čo spôsobilo nedostatok potravín. Zo zúfalého stavu svojho hospodárstva kubánska vláda naďalej obviňuje sankcie USA. Podľa kritikov však súčasnú krízu, najhoršiu za uplynulé tri desaťročia, spôsobilo zlé hospodárenie Havany.



Podpredseda kubánskej vlády Jorge Luis Tapia Fonseca minulý rok pripustil, že sa nedarí dosahovať sebestačnosť krajiny a obvinil pracujúcich, že im podľa neho chýba "kultúra produktivity". "Na výrobu potravín je potrebná práca. Všetci očakávame, že nám potraviny budú iba posielať, ale pritom nerobíme nič pre ich výrobu," vyhlásil vlani v júli.