Kuba pre koronavírus uzatvorí hranice a turistov umiestni do karantény

Havana 24. marca (TASR) - Kuba v snahe chrániť sa pred šírením nového druhu koronavírusu uzatvorí od utorka svoje hranice a umiestni do karantény zahraničných turistov. Vyhlásil to v pondelok kubánsky premiér Manuel Marrero. Ide o opatrenie, ktoré odstaví jeden z mála zdrojov príjmov tohto komunistického štátu, konštatuje tlačová agentúra AFP.



"Všetci turisti, ktorí sa stále nachádzajú v hoteloch, budú umiestnení do karantény. Nebudú môcť opustiť svoj hotel, pokiaľ si nenájdu let domov," uviedol premiér v štátnej televízii a dodal, že na tomto karibskom ostrove sa v pondelok nachádzalo 32.500 dovolenkárov zo zahraničia.



Množstvo letov je už obsadených a leteckí prepravcovia začali rušiť prevádzku liniek.



Kuba, na ktorú sú uvalené americké sankcie, je z veľkej miery závislá od ziskov plynúcich z cestovného ruchu. Krajina sa až dosiaľ v súvislosti s pandémiou choroby COVID-19 bránila regionálnemu trendu zatvárania hraníc, čo si vyslúžilo ostrú kritiku zo strany tamojšieho obyvateľstva, ktorého 20 percent tvoria osoby s vekom nad 60 rokov.



Krajinu tiež sužujú časté výpadky v dodávkach vody a nedostatok hygienických potrieb.



Od utorka budú mať vstup na Kubu iba jej obyvatelia a zahraniční rezidenti. Vláda zrušila tiež prenajímanie vozidiel a výletné zájazdy. Podľa Marrerových slov sa zatvoria takmer všetky hotely. Krajina doteraz zaznamenala 40 potvrdených prípadov choroby COVID-19, ktorú spôsobuje nový druh koronavírusu.



Z uvedených 32.500 zahraničných turistov na ostrove je 9400 ubytovaných v súkromí. Podľa vlády však títo dovolenkári budú presunutí do štátnych hotelov.



Úrady v pondelok tiež oznámili uzatvorenie škôl na jeden mesiac. Podľa AFP ide o bezprecedentný krok od revolúcie v roku 1959, ktorá zo vzdelávania a zdravotníctva spravila dva zo svojich hlavných pilierov.



Jediným prípadom úmrtia na COVID-19 na Kube je dosiaľ 61-ročný taliansky turista, pričom všetky prípady infekcie predstavujú cudzinci alebo osoby, ktoré sa dostali do úzkeho kontaktu s nakazenými. Úrady Kubáncov uistili, že koronavírus zatiaľ ešte v krajine nekoluje.