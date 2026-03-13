< sekcia Zahraničie
Kuba prepustí 51 väzňov na základe dohody s Vatikánom
Autor TASR
Havana 13. marca (TASR) - Kuba čoskoro prepustí 51 väzňov ako prejav „dobrej vôle“ voči Vatikánu, informoval tamojší rezort diplomacie. K tomuto rozhodnutiu Havana pristúpila dva týždne po stretnutí ministra zahraničných vecí Bruna Rodrígueza s pápežom Levom XIV. vo Vatikáne, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
„V duchu dobrej vôle a úzkych... vzťahov medzi kubánskym štátom a Vatikánom... sa Kuba rozhodla v najbližších dňoch prepustiť 51 osôb odsúdených na trest odňatia slobody,“ uviedlo kubánske ministerstvo zahraničných vecí.
Rezort neposkytol mená väzňov ani dôvody ich uväznenia, iba to, že si odpykali „značnú časť svojich trestov“ a vo väzení sa správali dobre.
Reuters pripomína, že Havana toto rozhodnutie prijala v čase, keď je Kuba pod zvýšeným tlakom zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
