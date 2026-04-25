< sekcia Zahraničie
Kuba prepustí tri Panamčanky zadržané pre nápisy s podvratným obsahom
Len niekoľko dní pred zadržaním Panamčanov kubánska pobrežná stráž zastrelila štyroch ľudí vrátane jedného občana USA na palube motorového člna registrovaného v USA.
Autor TASR
Panama 25. apríla (TASR) - Z desiatich občanov Panamy, ktorí boli vo februári zadržaní na Kube za údajné zhotovovanie protivládnych nápisov s „podvratným obsahom“, pôjdu na slobodu tri osoby. V piatok o tom informovali panamskí predstavitelia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Kuba „nariadila prepustenie a odchod z kubánskeho územia“ v prípade Evelyn Castrovej, Cinthie del Carmen Camarenovej a Abigail Sthefany Gudinovej, uviedli panamskí predstavitelia vo vyhlásení s tým, že rozhodnutie označili za „gesto ľudskosti a priateľstva“.
Pri zadržaní desiatich Panamčanov vo februári úrady v Havane uviedli, že podozriví „dostali pokyn prísť na Kubu a zhotovovať nápisy s podvratným obsahom“. K činu sa údajne priznali, pričom Kuba tvrdí, že za účasť im bola ponúknutá suma 1000 až 1500 dolárov na osobu.
Agentúra AFP pripomína, že Kuba je v stave vysokej pohotovosti vzhľadom na ekonomický tlak a opakované hrozby zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý varoval, že „na rade" je práve Havana.
Len niekoľko dní pred zadržaním Panamčanov kubánska pobrežná stráž zastrelila štyroch ľudí vrátane jedného občana USA na palube motorového člna registrovaného v USA. Podľa Havany sa plavidlo priblížilo na jednu námornú míľu od kubánskych brehov „na účel terorizmu“.
Kuba „nariadila prepustenie a odchod z kubánskeho územia“ v prípade Evelyn Castrovej, Cinthie del Carmen Camarenovej a Abigail Sthefany Gudinovej, uviedli panamskí predstavitelia vo vyhlásení s tým, že rozhodnutie označili za „gesto ľudskosti a priateľstva“.
Pri zadržaní desiatich Panamčanov vo februári úrady v Havane uviedli, že podozriví „dostali pokyn prísť na Kubu a zhotovovať nápisy s podvratným obsahom“. K činu sa údajne priznali, pričom Kuba tvrdí, že za účasť im bola ponúknutá suma 1000 až 1500 dolárov na osobu.
Agentúra AFP pripomína, že Kuba je v stave vysokej pohotovosti vzhľadom na ekonomický tlak a opakované hrozby zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý varoval, že „na rade" je práve Havana.
Len niekoľko dní pred zadržaním Panamčanov kubánska pobrežná stráž zastrelila štyroch ľudí vrátane jedného občana USA na palube motorového člna registrovaného v USA. Podľa Havany sa plavidlo priblížilo na jednu námornú míľu od kubánskych brehov „na účel terorizmu“.