Kuba reaguje na americkú ropnú blokádu núdzovými opatreniami
Kuba od decembra nedostáva ropu z Venezuely, keďže americký prezident Donald Trump nariadil úplnú blokádu tankerov prevážajúcich túto surovinu z tohto juhoamerického štátu.
Havana 7. februára (TASR) — Rozsiahlymi obmedzeniami v mnohých oblastiach verejného života reagovala vláda Kuby na najnovšiu eskaláciu napätia vo vzťahoch so Spojenými štátmi, ktoré voči tejto karibskej krajine zaviedli energetickú blokádu. Hospodársky život vrátane základných služieb by však mal aj napriek tomu zostať zachovaný, uviedla agentúra DPA.
Kuba od decembra nedostáva ropu z Venezuely, keďže americký prezident Donald Trump nariadil úplnú blokádu tankerov prevážajúcich túto surovinu z tohto juhoamerického štátu. Zajatím venezuelského prezidenta Nicolása Madura špeciálnym americkým komandom 3. januára prišla Havana o dôležitého spojenca. Trump následne pohrozil zavedením ciel krajinám, ktoré by ropu na Kubu naďalej dodávali. Po tejto hrozbe zastavilo svoje dodávky Mexiko.
Viacerí kubánski ministri vrátane vicepremiéra Óscara Péreza-Olivu v piatok večer miestneho času vysvetľovali nové opatrenia v štátnej televízii. Z dôvodu šetrenia energiami budú úrady fungovať len od pondelka do štvrtka. Autobusové a vlakové spoje, ako aj plavby trajektov budú výrazne obmedzené. Štátni zamestnanci môžu byť preradení na inú prácu, aby sa zmiernili výpadky v dôležitých hospodárskych odvetviach. Univerzita v Havane oznámila, že na 30 dní pozastaví veľkú časť prezenčného vyučovania.
Obmedzenia sa budú čiastočne týkať aj zahraničných turistov. Cestovný ruch ako dôležitý zdroj devíz musí byť chránený, no ponuka sa bude koncentrovať na dovolenkové destinácie, po ktorých je najvyšší dopyt, povedal Pérez-Oliva. Podľa spravodajského portálu 14ymedio boli niektoré hotely na súostroví Los Cayos už predtým zatvorené a hostí previezli do iných zariadení.
Súčasná kríza na Kube je prirovnávaná k ťažkému obdobiu na začiatku 90. rokov, keď sa Kuba po rozpade Sovietskeho zväzu ocitla v najhoršej hospodárskej kríze od revolúcie v roku 1959. Hrubý domáci produkt sa vtedy prepadol o viac ako tretinu a ropa sa stala nedostatkovým tovarom. Kube vtedy pomohli dodávky ropy z Venezuely a príjmy z cestovného ruchu.
Súčasná situácia je však podľa odborníkov ešte horšia. Kubánci už roky trpia následkami systematického zlého hospodárenia a prísnejšej politiky USA. Výpadky dodávok elektriny sú čoraz častejšie, pre nedostatok investícií chátra elektrická rozvodná sieť, chýbajú potraviny a lieky. V dôsledku krízy navštevuje ostrov čoraz menej turistov, konštatuje DPA.
