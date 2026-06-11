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Kuba tvrdí, že americká ropná blokáda bráni v distribúcii pomoci OSN
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez uviedol, že kontajnery s pomocou OSN v hodnote 6,3 milióna dolárov „sa nedostanú k príjemcom pre nedostatok paliva“.
Autor TASR
Havana 11. júna (TASR) - Kubánska vláda v stredu uviedla, že americká ropná blokáda, ktorá ochromila ostrovnú krajinu, bráni Organizácii Spojených národov (OSN) v distribúcii 170 kontajnerov humanitárnej pomoci. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Aj keď karibský štát čelí obchodnému embargu zo strany USA už od roku 1962, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zvýšil tlak, pričom Kubu v januári odrezal od dodávok tejto suroviny a pohrozil ovládnutím ostrova. Odvtedy sa tam dostal len jeden ropný tanker z Ruska.
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez uviedol, že kontajnery s pomocou OSN v hodnote 6,3 milióna dolárov „sa nedostanú k príjemcom pre nedostatok paliva“.
Vo svojom príspevku na platforme X zdôraznil, že blokáda „nielen brzdí fungovanie kubánskej ekonomiky“, ale ovplyvňuje aj činnosť medzinárodných organizácií.
Blokáda spolu s rozšírenými sankciami, ktoré postihujú spoločnosti obchodujúce s Kubou, prehĺbila najhoršiu hospodársku a energetickú krízu na ostrove za uplynulé desaťročia.
Ropná blokáda spôsobila napríklad v niektorých častiach Havany každodenné výpadky elektriny, ktoré v posledných dňoch trvali nepretržite aj viac ako 30 hodín. Potravín, pitnej vody či liekov je čoraz väčší nedostatok.
Trump tvrdí, že komunistický režim na Kube, ktorá leží 150 kilometrov od pobrežia Floridy, je vážnou hrozbou pre národnú bezpečnosť USA. Šéf Bieleho domu tiež opakovane vyhlásil, že krajina by mohla byť ďalšou v poradí, ktorá „padne“, po januárovom únose venezuelského lídra Nicolása Madura z vlasti a vojenskom ťažení proti Iránu.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval Washington, aby okamžite zrušil prísne sankcie, ktoré tento rok uvalil na Kubu. Upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy. „Deti umierajú, lebo lekári nemajú prístup k základným zdravotníckym potrebám a liekom. To je neprijateľné,“ povedal.
Aj keď karibský štát čelí obchodnému embargu zo strany USA už od roku 1962, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zvýšil tlak, pričom Kubu v januári odrezal od dodávok tejto suroviny a pohrozil ovládnutím ostrova. Odvtedy sa tam dostal len jeden ropný tanker z Ruska.
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez uviedol, že kontajnery s pomocou OSN v hodnote 6,3 milióna dolárov „sa nedostanú k príjemcom pre nedostatok paliva“.
Vo svojom príspevku na platforme X zdôraznil, že blokáda „nielen brzdí fungovanie kubánskej ekonomiky“, ale ovplyvňuje aj činnosť medzinárodných organizácií.
Blokáda spolu s rozšírenými sankciami, ktoré postihujú spoločnosti obchodujúce s Kubou, prehĺbila najhoršiu hospodársku a energetickú krízu na ostrove za uplynulé desaťročia.
Ropná blokáda spôsobila napríklad v niektorých častiach Havany každodenné výpadky elektriny, ktoré v posledných dňoch trvali nepretržite aj viac ako 30 hodín. Potravín, pitnej vody či liekov je čoraz väčší nedostatok.
Trump tvrdí, že komunistický režim na Kube, ktorá leží 150 kilometrov od pobrežia Floridy, je vážnou hrozbou pre národnú bezpečnosť USA. Šéf Bieleho domu tiež opakovane vyhlásil, že krajina by mohla byť ďalšou v poradí, ktorá „padne“, po januárovom únose venezuelského lídra Nicolása Madura z vlasti a vojenskom ťažení proti Iránu.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval Washington, aby okamžite zrušil prísne sankcie, ktoré tento rok uvalil na Kubu. Upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy. „Deti umierajú, lebo lekári nemajú prístup k základným zdravotníckym potrebám a liekom. To je neprijateľné,“ povedal.