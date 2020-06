Kuba tvrdí, že má šírenie koronavírusu pod kontrolou

Havana 8. júna (TASR) - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vyhlásil, že jeho krajina má už šírenie koronavírusu "pod kontrolou". Uviedol to po tom, ako Kuba už osem dní za sebou nezaznamenala nijaké úmrtie na COVID-19, informovala agentúra AFP.



Ostrovná krajina s 11,2 miliónovou populáciou celkovo zaznamenala takmer 2200 prípadov nákazy koronavírusom a 83 úmrtí. Na budúci týždeň by mala kubánska vláda predstaviť stratégiu uvoľňovania reštriktívnych opatrení.



Po tom, ako sa 1862 osôb z ochorenia uzdravilo, má Kuba už iba 244 aktívnych prípadov nákazy. Diaz-Canel však uviedol, že krajina nemôže byť spokojná vzhľadom k množstvu nových infekcií, ktoré sa objavili po 28. máji.



"Bol to týždeň, v ktorom sa počet aktívnych prípadov a denný nárast zvýšil v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami, v ktorých sme boli na samom konci z hľadiska tejto epidémie," uviedol prezident.



"Musíme sa naďalej zameriavať na to, ako eliminovať zvyšky pandémie, najmä tie, ktoré sú spojené s neschopnosťou alebo zlým fungovaním ktorejkoľvek inštitúcie a vedú k udalostiam, ktoré by mohli vyvolať jej znovuoživenie," skonštatoval Diaz-Canel.



V každom prípade budúci týždeň "budeme vedieť informovať ľudí o tom, ako sa priblížime k tejto fáze a kedy tak môžeme urobiť," dodal.



Kuba zaviedla v boji proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 povinné nosenie ochranných rúšok, školy zostávajú zavreté a verejná doprava je zastavená. Táto ostrovná krajina od nástupu pandémie uzavrela hranice pre všetkých s výnimkou občanov vracajúcich sa do vlasti a ľudí, ktorí tam dlhodobo žijú.



Reštriktívne opatrenia podľa AFP zhoršili sociálnu situáciu miliónov ľudí v krajine, ktorá už aj predtým trpela nedostatkom potravín a pohonných hmôt.