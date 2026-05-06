< sekcia Zahraničie
Kuba tvrdí, že Rubio klame ohľadom ropnej blokády
Minister (Rubio) si veľmi dobre uvedomuje, aké škody a utrpenie dnes spôsobuje kubánskemu ľudu, dodal šéf kubánskej diplomacie.
Autor TASR
Havana 6. mája (TASR) - Kuba v utorok obvinila amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia z klamstva, keď poprel, že Spojené štáty uvalili na ostrovný štát ropnú blokádu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez na platforme X napísal, že Rubio „sa jednoducho rozhodol klamať“ a že to, čo hovorí, je v rozpore s tým, čo tvrdí prezident USA Donald Trump a hovorcovia Bieleho domu.
„Na Kubu v podstate nie je uvalená žiadna ropná blokáda,“ povedal Rubio na tlačovej konferencii. „Dostávala ropu zadarmo od Venezuely, ktorá jej ju dodávala vo veľkom množstve,“ uviedol šéf americkej diplomacie s tým, že viac ako polovicu z dodávok potom vymenili za hotovosť a obyvatelia ostrova z toho nemali žiadny úžitok.
„Takže jediná blokáda, ku ktorej došlo, je tá, že Kubánci, teda Venezuelčania, sa rozhodli, že vám už nebudú dávať ropu zadarmo,“ dodal Rubio.
Rodríguez tiež odsúdil dodatočné sankcie voči Kube týkajúce sa najmä energetického sektora, ktoré Trump oznámil 1. mája.
„Minister (Rubio) si veľmi dobre uvedomuje, aké škody a utrpenie dnes spôsobuje kubánskemu ľudu,“ dodal šéf kubánskej diplomacie.
Kuba čelí energetickej kríze od januára, keď americké sily zadržali jej spojenca venezuelského prezidenta Nicolása Madura a Spojené štáty následne pohrozili uvalením ciel na krajiny, ktoré by ostrovnej krajine dodali ropu. Washington od začiatku roka povolil len jednu dodávku ruskej suroviny koncom marca.
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez na platforme X napísal, že Rubio „sa jednoducho rozhodol klamať“ a že to, čo hovorí, je v rozpore s tým, čo tvrdí prezident USA Donald Trump a hovorcovia Bieleho domu.
„Na Kubu v podstate nie je uvalená žiadna ropná blokáda,“ povedal Rubio na tlačovej konferencii. „Dostávala ropu zadarmo od Venezuely, ktorá jej ju dodávala vo veľkom množstve,“ uviedol šéf americkej diplomacie s tým, že viac ako polovicu z dodávok potom vymenili za hotovosť a obyvatelia ostrova z toho nemali žiadny úžitok.
„Takže jediná blokáda, ku ktorej došlo, je tá, že Kubánci, teda Venezuelčania, sa rozhodli, že vám už nebudú dávať ropu zadarmo,“ dodal Rubio.
Rodríguez tiež odsúdil dodatočné sankcie voči Kube týkajúce sa najmä energetického sektora, ktoré Trump oznámil 1. mája.
„Minister (Rubio) si veľmi dobre uvedomuje, aké škody a utrpenie dnes spôsobuje kubánskemu ľudu,“ dodal šéf kubánskej diplomacie.
Kuba čelí energetickej kríze od januára, keď americké sily zadržali jej spojenca venezuelského prezidenta Nicolása Madura a Spojené štáty následne pohrozili uvalením ciel na krajiny, ktoré by ostrovnej krajine dodali ropu. Washington od začiatku roka povolil len jednu dodávku ruskej suroviny koncom marca.