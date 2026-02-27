< sekcia Zahraničie
Kuba: USA vyjadrili ochotu spolupracovať pri vyšetrovaní prestrelky
Kubánske ministerstvo vnútra v stredu informovalo, že pobrežná stráž pri prestrelke s člnom zastrelila štyroch ľudí.
Autor TASR
Havana 26. februára (TASR) - Americké úrady podľa kubánskej vlády preukázali ochotu spolupracovať pri vyšetrovaní stredajšej prestrelky medzi posádkou v Spojených štátoch registrovaného motorového člna a kubánskou pobrežnou strážou, pri ktorej v stredu zahynuli štyria ľudia. Jednou z obetí je podľa amerického predstaviteľa osloveného agentúrou AFP aj občan USA, informuje TASR.
„Americké vládne orgány vyjadrili ochotu spolupracovať pri objasňovaní týchto poľutovaniahodných udalostí,“ povedal novinárom námestník kubánskeho ministra zahraničných vecí Carlos Fernandéz de Cossio.
Kubánske ministerstvo vnútra v stredu informovalo, že pobrežná stráž pri prestrelke so spomínaným člnom zastrelila štyroch ľudí. Posádka člna začala na blížiacu sa pobrežnú stráž údajne strieľať v blízkosti ostrova. Podľa rezortu utrpelo zranenia šesť ďalších ľudí, ktorí boli evakuovaní a bola im poskytnutá lekárska pomoc.
Kubánska vláda neskôr oznámila, že členovia posádky motorového člna registrovaného v americkom štáte Florida boli ozbrojení Kubánci žijúci v USA. Tieto osoby sa údajne pokúšali preniknúť na ostrov s úmyslom páchať tam terorizmus. Väčšina z desiatich osôb na palube má podľa Havany, „históriu trestnej a násilnej činnosti“, čo potvrdil aj americký zdroj AFP. V plavidle sa tiež údajne nachádzali útočné pušky, ručné zbrane, zápalné fľaše a vojenský výstroj.
Nemenovaný americký predstaviteľ pre agentúru AFP vo štvrtok uviedol, že pobrežná stráž zastrelila jedného amerického občana a ďalšieho zranila, pričom ostatní členovia posádky mali v USA právo na pobyt. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio predtým zdôraznil, že nešlo o operáciu USA a na člne sa nenachádzal žiadny americký vládny personál.
Politický spojenec jedného zo zabitých, Michela Ortegu Casanovu, pre agentúru AFP povedal, že Ortega Casanova často hovoril o tom, že chce oslobodiť svoju vlasť.
„Jeho cieľom bolo ísť a bojovať proti zločineckej a vražednej narkotistickej vláde, aby zistil, či to vyvolá povstanie ľudí,“ povedal Wilfredo Beyra, šéf Kubánskej republikánskej strany v Tampe na Floride.
Beyra podľa svojich slov varoval Ortegu Casanovu, že teraz „nie je čas na takúto akciu“. Ten bol však odhodlaný vykonať ju „kedykoľvek“.
