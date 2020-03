Kuba uzavrela svoje hranice, do krajiny sa môžu vrátiť len ich občania

Havana 21. marca (TASR) - Kubánska vláda uzavrela v piatok v súvislosti s pandémiou koronavírusu hranice a uviedla, že odcestovať môžu iba zahraniční turisti a vrátiť sa môžu len občania a osoby s trvalým pobytom na tomto ostrove. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa premiéra Manuela Marrera je na Kube približne 60.000 turistov. Od utorka neumožnia vstup do krajiny nikomu okrem osôb s trvalým pobytom na Kube. Opatrenie by malo platiť ďalších 30 dní.



Kubánske úrady tiež uviedli, že obmedzené boli aj všetky aktivity na verejnosti. Školy zostávajú otvorené.



Na Kube zatiaľ testovali pozitívne na nový koronavírus 21 ľudí. Všetky prípady sa podľa úradov týkali ľudí, ktorí pricestovali do krajiny. Jedna osoba z Talianska zomrela. Približne 700 ľudí je pod lekárskym dohľadom.



Kubánska ekonomika je značne závislá od cestovného ruchu, ktorý poklesol už v dôsledku amerických sankcií sprísnených administratívou prezidenta Donalda Trumpa, dodáva agentúra AP.