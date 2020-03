Kuba vyslala Taliansku na pomoc tím lekárov

Kubánski lekári pózujú s kubánskou vlajkou po prílete na milánskom letisku Malpensa v nedeľu 22. marca 2020. Do Talianska pricestovalo 53 lekárov a zdravotníkov z Kuby, ktorí budú pomáhať počas pandémie koronavírusu v severotalianskom meste Crema. Foto: TASR/AP

Havana 23. marca (TASR) - Kuba vyslala do Talianska tím lekárov a zdravotných sestier, aby tam pomohli liečiť a ošetrovať ľudí nakazených novým koronavírusom. Časť kubánskeho tímu tvoria lekári, ktorí boli pred desiatimi rokmi nasadení v Afrike, keď tam vyčíňalo vírusové ochorenie ebola.Ako v pondelok informoval spravodajský portál France Info, kubánski lekári budú pôsobiť v Lombardsku, ktoré je epidémiou postihnuté najviac zo všetkých talianskych regiónov.Tím pozostáva z 36 lekárov, 15 zdravotníkov a jedného administrátora. Tridsiati z nich sa na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 2014 zapojili do boja proti ebole v krajinách západnej Afriky.France Info dodal, želekárskej pomoci je spolu s cestovným ruchom jedným z hlavných zdrojov príjmov kubánskej ekonomiky, ktorá takto v roku 2018 získala 6,3 miliardy dolárov.Podľa agentúry Reuters tím vyslaný do Talianska je v poradí šiesty, ktorý Kuba vysiela do zahraničia na boj s chorobou COVID-19 spôsobovanou novým koronavírusom. Kuba svoje lekárske tímy vyslala v prvom rade do krajín, ktoré považuje za svojich spojencov: napríklad do Venezuely, Nikaraguy, na Jamajku, Surinam a podobne.