Kuba začala komerčne vyvážať svoje vakcíny domácej výroby proti covidu

Havana 27. septembra (TASR) - Kuba začala na komerčné účely vyvážať svoje vakcíny domácej výroby proti ochoreniu COVID-19. Zásielky trojdávkovej vakcíny Abdala už poslala do Vietnamu a Venezuely. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel oznámil doručenie vakcín do Vietnamu v nedeľu na svojom účte na Twitteri. Oficiálny spravodajský portál Cubadebate napísal, že zásielka obsahovala 900.000 dávok nakúpených Hanojom a 150.000 ďalších dávok darovaných Kubou.Vietnamský prezident Nguyen Xuan Phuc navštívil Kubu minulý týždeň a prezrel si laboratórium, ktoré vakcíny vyrába. Zároveň oznámil dohodu, podľa ktorej Vietnam nakúpi najmenej päť miliónov dávok.Kubánske Centrum imunológie a biotechnológie tiež oznámilo, že cez víkend boli poslané prvé dodávky vakcíny Abdala do Venezuely.Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová v júni informovala, že jej krajina sa dohodla na kúpe kubánskych vakcín za 12 miliónov dolárov, aj keď predstavitelia odmietli spresniť, o koľko dávok pôjde.Ďalšia vakcína proti covidu vyvinutá Kubou sa vyrába v Iráne.Kuba tiež dúfa, že rozšíri export svojich vakcín domácej výroby. Minulý týždeň požiadala Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o ich schválenie. To mnoho krajín požaduje ako podmienku dovozu vakcín.Kubánski vedci vyhlásili, že vakcíny sú viac než na 90 percent účinné proti ochoreniu COVID-19, ale - tak ako všetky vakcíny - pred samotnou nákazou koronavírusom chránia v menšej miere.Kuba plánuje úplne zaočkovať 90 percent svojich obyvateľov do konca novembra, čo je kľúčový krok pre znovuotvorenie ekonomiky ťažko závislej od turistického ruchu.Kubánsky hlavný epidemiológ Francisco Duran v pondelok uviedol, že krajina s približne 11 miliónmi obyvateľov zaznamenala od začiatku pandémie 860.799 prípadov covidu a 7279 úmrtí.