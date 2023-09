Kuba zadržala 17 ľudí pre verbovanie Kubáncov do vojny na Ukrajine

Havana 7. septembra (TASR) - Úrady na Kube zadržali 17 ľudí, ktorí údajne lákali kubánskych mužov na službu v ruskej armáde. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Kuba začiatkom tohto týždňa informovala, že pracuje na rozložení zločineckej sieti obchodníkov s ľuďmi, ktorá podľa nej pôsobí na území Kuby i Ruska.



"Pri vyšetrovaní bolo doposiaľ zadržaných 17 ľudí, medzi ktorými je i vnútorný organizátor týchto aktivít," uviedol vo štvrtok večer Cesar Rodriguez z kubánskeho ministerstva vnútra.



Rodriguez nemenoval ani jedného z ľudí obvinených z pôsobenia v tejto skupine. Povedal však, že jej líder sa pri verbovaní Kubáncov do vojny na Ukrajine na strane Ruska spoliehal na dvoch ľudí, ktorí bývajú na Kube.



Prokurátor José Luis Reyes uviedol, že osobám zapojeným do tejto kauzy hrozí väzenie až 30 rokov, doživotie alebo aj trest smrti v závislosti od závažnosti a typu zločinu. Obvinenia pritom siahajú od zločinov ako sú obchodovanie s ľuďmi či účasť v boji ako žoldnier až po nepriateľské konanie voči zahraničnej krajine.



Rusko má silné politické väzby s komunistickou Kubou a je jednou z hlavných destinácii kubánskych migrantov utekajúcich z Kuby pred ekonomickou stagnáciou. Ruský prezident Vladimir Putin pritom podpísal vlani výnos, ktorým umožňuje cudzincom vstúpiť do služby v ruskej armáde a získať v zrýchlenom procese ruské občianstvo.



Kuba však trvá na tom, že sa do vojny na Ukrajine nezapája, a nesúhlasí s tým, aby jej občania boli využívaní ako žoldnieri, píše Reuters.