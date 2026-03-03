Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kuba zadržala desiatich Panamčanov za šírenie protivládnej propagandy

Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Ostrovná krajina je v stave vysokej pohotovosti v dôsledku opakovaných hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Autor TASR
Havana 2. marca (TASR) - Kubánske bezpečnostné sily zadržali desať občanov Panamy za údajné zhotovovanie protivládnych materiálov, oznámilo v pondelok ministerstvo vnútra v Havane. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Desať osôb „bolo poverených vstúpiť na územie Kuby s cieľom vyrobiť nápisy s podvratným obsahom“ v sobotu ráno v Havane a následne sa priznali k zodpovednosti. Podľa ministerstva podozrivým bola ponúknutá suma v rozmedzí od 1000 do 1500 dolárov (približne 855 až 1280 eur) za účasť na údajnej operácii, ktorej podrobnosti však nezverejnilo.

Minulý týždeň pri prestrelke medzi posádkou motorového člna, ktorý bol registrovaný v Spojených štátoch, a kubánskou pobrežnou strážou zahynuli štyri osoby a šesť príslušníkov stráže utrpelo zranenia. Na americkom plavidle sa našli zápalné fľaše, útočné pušky, ručné zbrane a ďalšie vojenské vybavenie. Podľa kubánskeho ministerstva vnútra sa narušitelia „pokúšali infiltrovať do krajiny, aby podnikli teroristický čin“.

Havana tvrdí, že na člne sa nachádzalo desať Kubáncov žijúcich v USA. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že Washington sa na útoku nepodieľal.
