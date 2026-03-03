< sekcia Zahraničie
Kuba zadržala desiatich Panamčanov za šírenie protivládnej propagandy
Ostrovná krajina je v stave vysokej pohotovosti v dôsledku opakovaných hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Havana 2. marca (TASR) - Kubánske bezpečnostné sily zadržali desať občanov Panamy za údajné zhotovovanie protivládnych materiálov, oznámilo v pondelok ministerstvo vnútra v Havane. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Desať osôb „bolo poverených vstúpiť na územie Kuby s cieľom vyrobiť nápisy s podvratným obsahom“ v sobotu ráno v Havane a následne sa priznali k zodpovednosti. Podľa ministerstva podozrivým bola ponúknutá suma v rozmedzí od 1000 do 1500 dolárov (približne 855 až 1280 eur) za účasť na údajnej operácii, ktorej podrobnosti však nezverejnilo.
Ostrovná krajina je v stave vysokej pohotovosti v dôsledku opakovaných hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Minulý týždeň pri prestrelke medzi posádkou motorového člna, ktorý bol registrovaný v Spojených štátoch, a kubánskou pobrežnou strážou zahynuli štyri osoby a šesť príslušníkov stráže utrpelo zranenia. Na americkom plavidle sa našli zápalné fľaše, útočné pušky, ručné zbrane a ďalšie vojenské vybavenie. Podľa kubánskeho ministerstva vnútra sa narušitelia „pokúšali infiltrovať do krajiny, aby podnikli teroristický čin“.
Havana tvrdí, že na člne sa nachádzalo desať Kubáncov žijúcich v USA. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že Washington sa na útoku nepodieľal.
