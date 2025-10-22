< sekcia Zahraničie
Kuba zadržala fentanylového bossa, na ktorého USA vydali zatykač
Syntetický opioid fentanyl je asi 20- až 50-krát silnejší ako heroín a asi 50- až 100-krát účinnejší ako morfium.
Autor TASR
Mexiko 22. októbra (TASR) - Na Kube zatkli čínskeho fentanylového bossa známeho pod prezývkou „Brat Wang“. V júli utiekol z domáceho väzenia v Mexiku, kde sa rozhodovalo o jeho vydaní do Spojených štátov. Pre agentúru AFP to v stredu uviedli zdroje z mexických bezpečnostných zložiek, píše TASR. Komunistická Kuba sa k údajnému zatknutiu oficiálne nevyjadrila.
Drogový pašerák Č' Tung Čang má údajne väzby na mexické drogové kartely Sinaloa a Jalisco New Generation. Na Kube zotrvá, kým úrady nerozhodnú o jeho možnom vydaní. Jeho útek z Mexika sa odohral počas rozhodovania o vydaní do USA, ktoré naňho vydali zatykač pre obvinenia z prania špinavých peňazí.
Mexický minister bezpečnosti Omar García Harfuch ho v minulom roku označil za „významného medzinárodného operátora prania špinavých peňazí“ zodpovedného za „nadviazanie kontaktov s inými kartelmi na prepravu fentanylu z Číny do Strednej Ameriky, Južnej Ameriky, Európy a Spojených štátov“.
Washington pod vedením prezidenta Donalda Trumpa vyvíja tlak na Mexiko a Čínu, aby obmedzili obchodovanie s drogami a surovinami na ich výrobu.
Syntetický opioid fentanyl je asi 20- až 50-krát silnejší ako heroín a asi 50- až 100-krát účinnejší ako morfium. Je vysoko návykový a jeho výroba oveľa jednoduchšia a lacnejšia. Na čiernom trhu v Spojených štátoch do značnej miery nahradil heroín a opioidy na predpis, ako je oxykodón. V Spojených štátoch ročne na predávkovanie ním zomrie približne 75.000 ľudí.
Hoci Mexiko bolo hlavným zdrojom fentanylu predávaného v Spojených štátoch, Washington čoraz viac zameriava svoju pozornosť na dodávateľov prekurzorových zložiek so sídlom v Číne.
Drogový pašerák Č' Tung Čang má údajne väzby na mexické drogové kartely Sinaloa a Jalisco New Generation. Na Kube zotrvá, kým úrady nerozhodnú o jeho možnom vydaní. Jeho útek z Mexika sa odohral počas rozhodovania o vydaní do USA, ktoré naňho vydali zatykač pre obvinenia z prania špinavých peňazí.
Mexický minister bezpečnosti Omar García Harfuch ho v minulom roku označil za „významného medzinárodného operátora prania špinavých peňazí“ zodpovedného za „nadviazanie kontaktov s inými kartelmi na prepravu fentanylu z Číny do Strednej Ameriky, Južnej Ameriky, Európy a Spojených štátov“.
Washington pod vedením prezidenta Donalda Trumpa vyvíja tlak na Mexiko a Čínu, aby obmedzili obchodovanie s drogami a surovinami na ich výrobu.
Syntetický opioid fentanyl je asi 20- až 50-krát silnejší ako heroín a asi 50- až 100-krát účinnejší ako morfium. Je vysoko návykový a jeho výroba oveľa jednoduchšia a lacnejšia. Na čiernom trhu v Spojených štátoch do značnej miery nahradil heroín a opioidy na predpis, ako je oxykodón. V Spojených štátoch ročne na predávkovanie ním zomrie približne 75.000 ľudí.
Hoci Mexiko bolo hlavným zdrojom fentanylu predávaného v Spojených štátoch, Washington čoraz viac zameriava svoju pozornosť na dodávateľov prekurzorových zložiek so sídlom v Číne.