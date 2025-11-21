< sekcia Zahraničie
Kuba zápasí s epidémiou: Majú nedostatok liekov i potravín
Pred týždňom Durán informoval, že chikungunyou alebo dengue sa v posledných týždňoch nakazila takmer tretina obyvateľov Kuby.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Havana 21. novembra (TASR) - Kubu sužuje epidémia vírusového ochorenia chikungunya (vyslov čikunguňa). Vírus sa prvýkrát objavil v júli na západe ostrova – v provincii Matanzas – a teraz je detegovaný vo všetkých 15 provinciách. Okrem chikungunye ostrov zápasí aj s epidémiami chorôb dengue, zika, oropouche a žltej zimnice – všetky sú prenášané komármi alebo iným hmyzom, informovala agentúra AFP.
Vedúci oddelenia epidemiológie na ministerstve verejného zdravotníctva Francisco Durán uviedol, že len tento týždeň bolo ochorenie chikungunya diagnostikované u viac ako 47.000 Kubáncov, čo je dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.
Pred týždňom Durán informoval, že chikungunyou alebo dengue sa v posledných týždňoch nakazila takmer tretina obyvateľov Kuby.
Väčšina pacientov pre AFP uviedla, že príznaky chorôb musia znášať bez akejkoľvek liečby, pretože paracetamol – bežný liek proti bolesti – „nie je v lekárni dostupný“. Liečbu komplikuje aj nedostatok potravín.
Kuba už roky zápasí s dôsledkami sankcií Spojených štátov a v poslednom období aj s krízou v turistickom ruchu spôsobenou pandémiou COVID-19. Nedostatok cudzej meny spôsobil nielen pokles kvality zdravotnej starostlivosti, ale aj pozastavenie preventívnych programov, vrátane dezinsekcie. Situáciu zhoršil aj hurikán Melissa, ktorý sa pred tromi týždňami prehnal nad východnou časťou ostrova a spôsobil značné škody; poškodených bolo aj 642 zdravotných stredísk.
Kuba, ktorá bola dlho známa kvalitnými lekármi a farmaceutmi, dokázala predchádzajúcu epidémiu chikungunya – v roku 2014 – eliminovať pomerne rýchlo. Tentoraz úrady priznali, že epidémia sa vymkla spod kontroly kvôli nedostatku hygieny, nahromadenému odpadu a ľuďom, ktorí museli zbierať vodu do nádrží, pretože nie vždy je dostupná z vodovodu.
Podľa ministerstva zdravotníctva bolo vo štvrtok v kritickom stave hospitalizovaných 20 pacientov nakazených vírusom chikungunya. Nateraz neboli hlásené žiadne úmrtia.
Vedúci oddelenia epidemiológie na ministerstve verejného zdravotníctva Francisco Durán uviedol, že len tento týždeň bolo ochorenie chikungunya diagnostikované u viac ako 47.000 Kubáncov, čo je dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.
Pred týždňom Durán informoval, že chikungunyou alebo dengue sa v posledných týždňoch nakazila takmer tretina obyvateľov Kuby.
Väčšina pacientov pre AFP uviedla, že príznaky chorôb musia znášať bez akejkoľvek liečby, pretože paracetamol – bežný liek proti bolesti – „nie je v lekárni dostupný“. Liečbu komplikuje aj nedostatok potravín.
Kuba už roky zápasí s dôsledkami sankcií Spojených štátov a v poslednom období aj s krízou v turistickom ruchu spôsobenou pandémiou COVID-19. Nedostatok cudzej meny spôsobil nielen pokles kvality zdravotnej starostlivosti, ale aj pozastavenie preventívnych programov, vrátane dezinsekcie. Situáciu zhoršil aj hurikán Melissa, ktorý sa pred tromi týždňami prehnal nad východnou časťou ostrova a spôsobil značné škody; poškodených bolo aj 642 zdravotných stredísk.
Kuba, ktorá bola dlho známa kvalitnými lekármi a farmaceutmi, dokázala predchádzajúcu epidémiu chikungunya – v roku 2014 – eliminovať pomerne rýchlo. Tentoraz úrady priznali, že epidémia sa vymkla spod kontroly kvôli nedostatku hygieny, nahromadenému odpadu a ľuďom, ktorí museli zbierať vodu do nádrží, pretože nie vždy je dostupná z vodovodu.
Podľa ministerstva zdravotníctva bolo vo štvrtok v kritickom stave hospitalizovaných 20 pacientov nakazených vírusom chikungunya. Nateraz neboli hlásené žiadne úmrtia.