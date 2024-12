Kubánci protestovali pri veľvyslanectve USA proti obchodnému embargu

Havana 21. decembra (TASR) - Tisíce Kubáncov na čele s prezidentom Miguelom Díazom-Canelom a jeho predchodcom Raúlom Castrom v piatok protestovali pred veľvyslanectvom Spojených štátov v Havane proti dlhodobej obchodnej blokáde USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Teraz pochodujeme, aby sme vláde USA povedali, aby nechala kubánsky ľud žiť v mieri. Preč so zasahovaním!" povedal davu kubánsky prezident.



Účastníci pochodu skandovali heslá ako "preč s blokádou" a "nikdy sa nevzdáme" a mávali kubánskymi vlajkami, píše Reuters. Podľa kubánskych predstaviteľov sa na proteste v hlavnom meste zúčastnilo až 700.000 ľudí.



Kuba zápasí s čoraz väčšou hospodárskou krízou, z ktorej tamojšia vláda obviňuje sankcie uvalené USA, ktoré platia od roku 1962. Sankcie voči Kube boli podľa AFP sprísnené počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa 20. januára vráti do Bieleho domu.



Táto karibská krajina trpí nedostatkom potravín a liekov, častými výpadkami elektriny a vlnou emigrácie.



Deväťdesiattriročný kubánsky exprezident Castro stál na čele pochodu so súčasným lídrom Díazom-Canelom, ktorý ešte skôr v piatok uviedol, že embargo USA zapríčinilo, že tento rok je pre Kubu "jedným z najťažších".



Námestník kubánskeho ministra zahraničných vecí v utorok zopakoval, že Kuba je ochotná v tejto súvislosti začať dialóg s Trumpom, ktorý sa o necelý mesiac ujme prezidentskej funkcie, píše AFP.



Novozvolený americký prezident počas svojho prvého funkčného obdobia zastavil zmierňovanie vzťahov medzi Washingtonom a Havanou, ktoré sa začalo v roku 2014. AFP pripomína, že Trump zaviedol 243 opatrení, ktoré posilnili embargo, vrátane opätovného zaradenia ostrova na americkú čiernu listinu "krajín, ktoré podporujú terorizmus". Súčasný americký prezident Joe Biden ponechal Kubu na tomto zozname, avšak znovu začal diskusie s Havanou o boji proti terorizmu a nelegálnej migrácii, dodala AFP.